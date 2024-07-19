Вечори настільних розмовних ігор регулярно проводитимуть в Ужгороді

Перший вечір настільних розмовних ігор, де учасники грали у гру «Шевченко питає», відбувся напередодні у «Книгарні Є».

Як розповіла у коментарі Varosh організаторка заходу, артменеджерка книгарні «Є» та вчителька Ужгородського ліцею ім. Т. Шевченка Світлана Тодер, ідея провести вечір ігор для всіх охочих виникла спонтанно, а від ідеї до реалізації пройшло 2 місяці.

«Я працюю у ліцеї ім. Шевченка, і коли дізналася про гру «Шевченко питає», то зацікавилася, про що вона. Ми придбали гру додому, грали в неї з родиною, знайомими. А згодом вирішили: чому б не запросити пограти разом інших, хто забажає», – сказала Світлана Тодер.

«Шевченко питає» – це настільна розмовна гра, що нараховує 180 карток із різними запитаннями. Запитання поділені на 6 блоків: постаті, історія, географія, символи, культура та мова. Усі запитання, так чи інакше, стосуються України.

«Наприклад, є запитання про букву ї: треба відгадати, якої саме букви немає більше в жодному алфавіті світі. Або відповісти, де знаходиться географічний центр України. Є візуальні запитання: наприклад, треба сказати, яке слово зашифровано в зображенні герба», – пояснила Світлана Тодер.

Реєстрацію на вечір оголосили заздалегідь, адже одночасно грати у гру можуть до 8 учасників. Охочих долучитися до заходу виявилося більше, аніж організатори розраховували, тож реєстрацію вже за деякий час довелося закрити.

Позаяк зацікавленість у заходах такого формату серед відвідувачів виявилася високою, за домовленістю із «Книгарнею Є» такі вечори будуть проводитись тут у майбутньому на постійній основі. Попередньо планують кожного разу грати в іншу настільну гру. Наразі організатори міркують над регулярністю таких вечорів і згодом оголосять реєстрацію на наступний ігровий вечір.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надані Світланою Тодор

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