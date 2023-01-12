Вечірню прогулянку територією Ужгородського замку можна оплатити через термінал

На подвір’я Ужгородського замку відтепер можна пройти і ввечері, в неробочий час, до 23.00. При вході до замку, навпроти каси днями встановили термінал, через який можна оплатити відвідування музею у вечірній час.

Для відвідувачів у неробочий час доступні території музеї, парк, бастіон, — сказала Varosh виконувачка обов’язків директора замку Ольга Шумовська.

— Територія замку доступна до 23-ї години у військовий час, звісно, якщо нам не введуть комендантську годину, — сказала вона. — Це більше розраховано на теплу пору року, але й тепер є люди, яким цікаво пройтися територією. Часто групи приїжджають після 18-ї, коли ми вже не працюємо, то для них це хороша можливість.

Зі слів Ольги Шумовської, в зали у вечірній час потрапити не можна, вони зачиняються о 18.00. Вартість відвідин території — 50 грн для дорослого та 30 — для дітей.

Туризмознавець, керівник “Турінформ Закарпаття” Олександр Коваль розповів Varosh, що це дуже добра ініціатива, тому що це збільшить можливості для реалізації програм дозвілля, різноманітності перебування гостей ужгородців, туристів в Ужгороді.

— Також це організація анімаційних програм, екскурсій по території замку. Крім того, це джерело наповнення бюджету, адже відвідувачі матимуть змогу купувати квитки тоді коли каса не працює, — пояснив він.

Varosh

Фото: Олександра Коваля

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