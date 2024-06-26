Вечір театральної музики проведуть на сцені просто неба в Ужгороді

Вечір театральної музики на «сцені просто неба» виконає в п’ятницю, 28 червня, оркестр Закарпатського музично-драматичного театру «Yama». Це буде другий захід, проведений на новому майданчику театру.

Впродовж вечора лунатимуть композиції різних жанрів, як із вистав, які грали актори на сцені театру, так і класичні та джазові мелодії, — розповіла Varosh головна диригентка оркестру Анастасія Жужгова.

— Ми запланували свого роду подорож через різножанрову музику, — пояснила вона. — Будуть шедеври класичної музики, джазові мініатюри, твори сучасних композиторів. Буде в нас 4 солісти: акторка Діана Вишнева виконає музичний номер з вистави “Угода з янголом”, Катерина Кожевнікова співатиме танго, соліст обласної філармонії Євген Сенько виконає соло на акордеоні та наша флейтистка Анна Гайду виконає також соло з нашим оркестром.

Зі слів Анастасії Жужгової, концерт буде дещо експериментальним — щодо формату постановки на сцені просто неба, також намагатимуться посилити звук, щоб музичні композиції було добре чутно відвідувачам. Початок концерту — о 19:00.

Нагадаємо, 78-ий театральний сезон актори закриють 14 липня виставами «Мауглі» та «Ідеальне весілля».

Зоряна Попович, Varosh,

Фото Суспільне.Новини

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.