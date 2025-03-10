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“Ватра в Карпатах”: у Ужгороді презентували історичні нариси про життя закарпатців 1920-30-х років

10 Березня 2025 52

25 авторських нарисів, написаних на основі історичко-етнографічних досліджень та проілюстрованих історичними світлинами й листівками презентували в Ужгороді. Книга дослідника історії, автора репортажів про старі фотографії Михайла Марковича «Ватра в Карпатах. Репортажі з минулого» вийшла невеликим тиражем у 300 примірників і має на меті показати, що оточувало пересічного закарпатця у 1920–1930-х роках, розповів Varosh Михайло.

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— Так сталося, що я мав щастя застати живими своїх прабабусь та прадідусів і почути їхні розповіді про минуле. історії про бокорашів, про опришків, — розповів він на презентації. — Для мене це було таким неймовірним розумінням, що я живу в такому історичному місці, де неподалік переховувався Микола Шугай!.. Хотілося про це розповісти і зруйнувати багато міфів, поширених за межами Закарпаття. Хотілося показати Закарпаття з культурної точки. з точки збереження традицій. Власне, це така книжка, якої мені самому не вистачало на Закарпатті.

Михайло Маркович сказав, що багато розділі в книги заслуговують на окреме видання, наприклад, розділ про бокорашів. Чоловік сказав, що вже кілька років збирає матеріали про закарпатських бокорашів і планує окреме видання про них. Відтак “Ватра в Карпатах” стала першим томом майбутньої трилогії — запланована також книга «У краю лісів і тварин. Репортажі з минулого», де буде показано життя закарпатців у синергії з тваринами: вівчарів, мисливців тощо. Третя ж книга вже має повний зміст, але поки що без назви, — каже чоловік.

"Ватра в Карпатах"

Наразі перший наклад закінчився, невеликий додрук планують на квітень, сказав Михайло Маркович Varosh.

Зоряна Попович, Varosh

Фото Vаrosh та Ужгородського скансену

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