“Ватра в Карпатах. Репортажі з минулого”: книга Михайла Марковича доступна в передзамовленні

Перша книга дослідника історії, автора репортажів про старі фотографії Михайла Марковича «Ватра в Карпатах. Репортажі з минулого» побачить світ наприкінці січня 2025 року.

Видання – це 25 авторських нарисів, написаних на основі відомих історичко-етнографічних досліджень, які ілюстровані історичними світлинами й листівками. Їх у книзі – понад пів тисячі. Книга покликана стати «містком» між сьогоденням й минулим Закарпаття, літературним «порталом», який переносить читача на 100 років назад. Книга вийшла невеликим тиражем у 200 примірників і наразі досупна в передзамовленні.

Як розповів Михайло Маркович для Varosh, задум написати книжку про давнє Закарпаття народився вже далекого «ковідного» 2020 року.

– Хотілося зробити щось таке, що б занурило читача у світ наших предків, у атмосферу старовіку. Для цього я зібрав під обкладинкою 25 нарисів, або ж репортажів, як я їх називаю, які перенесуть нас углиб століття. Кожен з них легко читається, не обтяжений академізмом, тематично проілюстрований старими світлинами і листівками тогочасся, які візуалізують справжній «загублений світ». У книгу увійшло понад 550 зображень з різних архівів, як іноземних, так і приватних колекцій. Є чимала кількість фотографій та листівок з моєї особистої збірки. Деякі з них будуть надруковані в книжці вперше.

Але це не тільки фотоальбом давніх світлин, як може здатися на перший погляд, це значною мірою тексти, в яких читач знайде багато цікавої інформації, і матиме уявлення, яким було життя закарпатців століття тому без прикрас. Власне ідея така: показати, що оточувало пересічного закарпатця у 1920–1930-х роках.

Деякі з цих репортажів були опубліковані на сторінках інтернет-видань, але для книжки я їх значно розширив, додав нові деталі та факти, а також якісні зображення, які приберіг спеціально для друку. Кілька текстів будуть повністю новими. Написати нариси вдалося як на основі відомих історично-етнографічних праць та книжок українських дослідників, так і знайдених в іноземних (чеських, угорських, французьких, німецьких) онлайн-архівах книжках, часописах, журналах, газетах, путівниках. Деякі матеріали допомогли дістати друзі із-за кордону. Іноді для написання одного влучного речення чи абзацу з деякими деталями довелося читати цілу повість.

Це перший том із трьох у серії «Карпатські контрасти», яку ми запланували разом з ужгородським «Видавництвом Олександри Гаркуші». Гадаю, такий проєкт на Закарпатті ще ніхто не втілював. І знаю чому, – бо для цього потрібен час і багато ресурсів.

Для написання й збору матеріалу для першого тому знадобилося три роки. У серпні 2023-го я поклав крапку у створенні «Ватри в Карпатах». З того часу тривало редагування, макетування та верстка книжки, а також розробка дизайну, якими займалося видавництво.

– І «Ватра в Карпатах. Репортажі з минулого», і наступні томи з серії будуть присвячені періоду міжвоєння ХХ століття, коли Закарпаття під назвою Підкарпатська Русь перебувало у складі молодої та перспективної Першої Чехословацької Республіки. Мабуть, одного з найромантизованих і прогресивних в соціально-культурному та економічному плані періодів в історії краю.

– Розпочинає книжку розділ про колоритних закарпатських бокорашів, відтак у ній ітиметься і про соледобування, і про будівництво дерев’яних храмів, які стали «мандрівними», і про створення народного одягу – гунь та сорочок-заспульниць. І про активний зимовий відпочинок, і про відомих осіб з непростими біографіями – опришків-розбійників, акторів та спортсмена.

Читачі дізнаються про те, як здавна справляли на Закарпатті весілля русини-українці, а також мукачівські євреї. Як відзначали великі релігійні свята, такі як Великдень та Різдво. Як під звуки скрипки навчалися ужгородські роми. Прочитають про найстарішу архітектурну пам’ятку, яку й сьогодні можна відвідати в околицях Ужгорода, і про «місто-сад», яке звів у Хусті чеський архітектор-модерніст.

Словом, у книжці широко відтворено культурно-соціальну мозаїчність краю завдяки описам та фотографіям. І наступні томи ще більше її доповнять.

– Щодо наступних томів, то другий – вже у процесі творення. Він вийде під назвою «У краю лісів і тварин. Репортажі з минулого». Таким загадковим і незвіданим було Закарпаття для чеських репортерів-журналістів, які спішили віднайти тут справжню «екзотику» високо в горах. І можна впевнено казати, що це їм таки вдалося.

У цьому томі, зокрема, значна кількість нарисів буде ілюструвати співіснування горян і долинян з тваринами. Звідси й назва. Будуть цікаві тексти про вівчарство, полювання, риболовлю, розведення карпатських буйволів та коней. Водночас буде і про туризм, і про народну архітектуру, і про традиції та ремесла, і про створення різних цікавих предметів та елементів одягу і ще, і ще. Водночас все буде проілюстровано унікальними фотографіями, які я вже збираю по світу з того ж таки 2020 року.

Назва третього тому поки є загадкою і для мене самого, але зміст вже написано.

– Дивлячись на результати передзамовдення, можна впевнено сказати, що до книжки є велике зацікавлення. Наклад невеликий, я б сказав, дуже «для своїх», швидко розходиться, уже відомо, що книжки поїдуть і в Канаду, і в США, і в Німеччину, і в Польщу, і в Чехію та Словаччину, не говорячи вже про різні регіони України, що особливо радує. Хотілося б, щоб про історію та етнографію нашого чарівного краю дізнавалося більше читачів.

Саме ж видання, а це 460 сторінок – доволі об’ємне, буде з акцентом на естетичність, бо не хотілося робити таку книжку на дешевих матеріалах. Хотілося, щоб це був справжній подарунок для любителів Карпатики. Звісно, якщо буде ще зацікавлення до нього, то, ймовірно, додрукуємо якусь кількість, або ж додамо до другого тому.

Зрештою, цей рік обіцяє бути щедрим на книжки від Михайла Марковича (посміхається). Буде багато анонсів, новинок та відкриттів, які я ще не розголошував, але вже дуже хочеться. Будуть і переклади рідкісних книжок з гарним ілюструванням.

Можна сказати, що невдовзі у львівському видавництві «Локальна історія» вийде моя об’ємна книжка про іноземних фотографів, які відвідали Закарпаття у тому ж таки чехословацькому періоді століття тому. Над цією книжкою я працював паралельно з «Ватрою». Це окрема захоплива історія, окреме дослідження й унікальна, не побоюся цього слова, візуальна частина – старі фотографії, які покажуть наш закарпатський край світу в особливому світлі. Думаю, що ця книжка буде справжнім подарунком для тих, хто любить автентику Карпат. Про це – уже зовсім скоро. Але наразі запрошую усіх нагрітися у життєву негоду від полонинської «Ватри в Карпатах», що освітлює світ наших предків, від чого стає тепло в серці й світло у душі.

Презентацію з видавництвом проведемо в Ужгороді, найімовірніше, в лютому, але ще плануємо місце і дату. Про це буде повідомлено окремо.

Оформити передзамовлення на книгу можна, звернувшись у Видавництво Олександри Гаркуші.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надані Михайло Марковичем

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