Василь Іванчо: 3 млрд грн сплаченого податку на прибуток очікує Закарпаття у 2024 році

— За підсумками 2021 року від бізнесу надійшло 0,88 млн грн. Очікувана сума надходжень у 2024 році — це набагато більше ніж 300 млн грн, а це більше 3 млрд грн сплаченого податку на прибуток, — сказав на форумі Re:Open Zakarpattia Василь Іванчо заступник голови Закарпатської ОДА.

Війна внесла корективи в економіку краю: на противагу країні, де кількість активного бізнесу зменшується, в області з’явилось 4800 додаткових суб’єктів господарювання, 2,5 нових юридичних осіб, понад 80 тисяч суб’єктів господарювання. Про стан економіки Закарпаття в час війни розповів на форумі Re:Open Zakarpattia Василь Іванчо, заступник голови Закарпатської ОДА.

Індустріальні парки: все, чого ви не знали, та не наважувалися спитати

За період великої війни з’явилося нових 8 індустріальних парків, тоді як до 2022 року був один.

— За період війни в Закарпатті український бізнес інвестував близько 500 млн доларів. Із задекларованих станом на сьогодні ще близько 1,2 млрд доларів буде. Почалася реалізація інвестиційних проєктів. Загалом більше 1,5 млрд доларів буде інвестовано у наш край. Хочеться підкреслити, що шкода, що це лише наш український інвестор. Іноземні інвестори за період війни у нас не такі відчутні, щоб про них говорити, — поділився депутат.

Цікавий фактор, який відрізняє Закарпаття від інших областей країни — податок на прибуток. Він дотичний не до бюджету територіальних громад, а до обласного бюджету. Адже 10% від надходжень податку на прибуток, який декларує бізнес у Закарпатській області, залишається в обласному бюджеті.

Волонтер — держава — бізнес: що може і повинен зробити тил, опираючись на власні сили

Крім того Закарпаття відрізняє від інших регіонів прибуткове навантаження, яке має бізнес — 3,5 % податкове навантаження в області при середньоукраїнському 2,5 %. Це найбільше серед всіх інших регіонів.

Василь Іванчо сподівається, що Закарпаття переживатиме нові 2000-ні. Саме тоді на території нашого краю з’явилося багато нових потужних іноземних підприємств і край вийшов на новий рівень економічного зростання.

Найкращий донат – це чесні податки. Колонка Михайла Сливки, клініка “Естет”

Водночас варто розуміти, що маючи такі надходження, Закарпаття мусить розуміти, як витрачати ці кошти на користь країні під час війни. Тут йдеться не тільки про сплату податків у державну казну, але й для фінансування соціальних проєктів, наприклад, реабілітації військових.

Re:Open Zakarpattia ініційований та проводиться ГО «Інститут Центральноєвропейської Стратегії» у партнерстві з представниками громадянського суспільства, органами державної влади та місцевого самоврядування, бізнесом та міжнародними партнерами.

Varosh,

Фото Наталі Радченко

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram