Вартість навчання у мистецьких школах Ужгорода затвердили на виконкомі

На засіданні виконкому Ужгородської міськради затвердили вартість навчання в комунальних мистецьких школах Ужгорода на наступний навчальний рік (2025-2026). Йдеться про Ужгородську школу мистецтв (пл. Ш.Петефі,20,22) та Ужгородську музичну школу №1 (вул. Августина Волошина, 11).

Навчання у хоровому відділі, відділенні хореографії, театрального та образотворчого мистецтва коштуватиме 390 гривень на місяць. Також по 390 гривень на місяць сплачуватимуть батьки за уроки гри на фортепіано, гітарі, бандурі, струнно-смичкових, духових і ударних інструментах, а також за вокал.

За заняття грою на баяні, акордеоні, мандоліні, домрі, цитрі та цимбалах встановили плату у 330 гривень на місяць.

Також у школах доступне пільгове навчання. Повністю звільняються від оплати діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, діти, батьки яких загинули в зоні проведення АТО/ООС, діти, батьки яких мають статус учасника бойових дій.

Ужгородська школа мистецтв — це комунальний мистецький заклад, який у 2025 році відсвяткував своє 70-річчя. У школі 11 мистецьких відділень, а щороку навчається близько 900 учнів. Ужгородська музична школа № 1 заснована у 1945 році, сьогодні там навчається понад 600 учнів.

Галина Гичка, Varosh

Фото: Ужгородська міська рада

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.