Уже 25 вересня ми розпочинаємо серію зустрічей у рамках книжкового клубу для Спільноти Varosh. Це новий формат подій, створений спеціально для наших читачів, які підтримують незалежне медіа щомісяця.

У першому сезоні читатимемо авторів з Угорщини, Румунії, Словаччини та Польщі. Це буде не лише цікава літературна пригода, а й можливість краще зрозуміти ментальність наших сусідів, їх історичні травми, гумор і способи мислення. Свого роду подорож до контекстів, що визначають, як вони бачать світ.

Перший сезон книжкового клубу Спільноти Varosh модеруватиме письменник Андрій Любка. Його завдання — не лекції чи аналіз текстів, а створення простору для розмови. Він допоможе учасникам вийти за межі сюжету, почути різні інтерпретації та відкрити книжку через особисті враження кожного.

Упродовж сезону на вас чекатиме кілька офлайн-зустрічей в Ужгороді. Це будуть камерні й натхненні вечори. Для нас цей клуб не тільки про книжки. А про людей, які об’єднуються довкола спільних сенсів. Ми прагнемо, аби він став новою традицією Varosh, що збиратиме нашу Спільноту, розширюватиме її.

