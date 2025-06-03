Незалежне медіа Varosh, відоме своєю глибокою локальною присутністю та висвітленням суспільно важливих тем Закарпаття, оголосило про випуск свого першого друкованого журналу. Це видання є логічним кроком у 12-річній історії редакції, яка з 2013 року еволюціонувала від міського гайда до повноцінного суспільного медіа.
Паперовий Varosh — це не просто друкована версія сайту, а окремий формат взаємодії з читачами, що пропонує простір для повільного та вдумливого читання. «Це не просто ще один формат. Це маніфест любові до краю», — пояснює співзасновниця та керівниця медіа Росана Тужанська. Вона також зазначає, що журнал є «простором для глибших сенсів і діалогу».
Кожен випуск журналу буде тематичним. Перший номер присвячений мистецькому життю Ужгорода, охоплюючи широкий спектр тем — від Закарпатської школи живопису та мистецького життя 1920-их роках до сучасних художників. Росана Тужанська підкреслює, що Ужгород — це місто з багатошаровим та різновекторним мистецьким життям, і цей випуск є спробою його осмислити та зафіксувати. Вона також запевняє, що до теми мистецтва редакція повертатиметься і в наступних номерах.
Журнал виходитиме регулярно, а майбутні випуски відкриватимуть інші аспекти життя Закарпаття, включно з життям національних спільнот, бізнесом, гастрономією, урбаністикою та екологією.
Запуск друкованого журналу також тісно пов’язаний з розвитком «Спільноти Varosh» — краудфандингової моделі підтримки медіа. Учасники Спільноти, які щомісячно підтримують редакцію внесками від 250 гривень, зможуть отримувати цей та наступні випуски журналу, брати участь в офлайн-подіях та тематичних обговореннях, а також долучатися до життя редакції.
Підтримати редакцію та отримати цей та наступні випуски можна за посиланням.
У час, коли локальні медіа шукають стійкі моделі фінансування, Varosh демонструє, як поєднання якісного контенту, прозорої позиції та довіри аудиторії може перетворитися на інституційну силу як у цифровому, так і в паперовому форматі.
Проєкт реалізовано за підтримки чеської організації People in Need, ініціативи SOS Ukraine, ZMIN, професійної лабораторії OneLab та Інституту Центральноєвропейської Стратегії (ICES).
Varosh
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