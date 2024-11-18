Varosh залишається на Мапі рекомендованих медіа

Про це повідомила на форумі Re:Open Zakarpattia керівниця ГО “Інститут масової інформації” Оксана Романюк.

Список прозорих та відповідальних медіа, відомий як Білий список, Інститут масової інформації складає за результатами двоетапного глибинного моніторингу онлайн-медіа, який проводить раз на пів року. Оцінювання охоплює критерії прозорості, відповідальності, дотримання журналістських стандартів, а також чітке маркування рекламних матеріалів.

“У п’ятницю (8 листопада – ред.) ми оприлюднили мапу рекомендованих медіа, і я дуже рада, що Varosh до неї увійшов, це якісне закарпатське медіа, яке ми дуже рекомендуємо вам читати”, – сказала Оксана Романюк.

За її словами, якісна інформація від медіа необхідна читачам, аби вони могли ухвалювати усвідомлені рішення. Нині в топі за довірою у читачів є саме регіональні медіа. Оксана Романюк пояснює це тим, що українці мають схильність “довіряти своїм, своїй спільноті”.

“Регіональні медіа у свідомості українців входять до спільноти, тому вони нам близькі, ми їм довіряємо”, – сказала керівниця Інституту масової інформації.

Разом із тим, за її словами, наразі у медіапросторі нерідко можна втратити в “інформаційне болото”: “Інформаційне болото — це масив неякісної інформації, у якій можна потонути, коли не знаєш, де отримати перевірені дані. Тож я закликаю всіх шукати в інформаційному болоті острівки якісних медіа, інвестувати в них, оформити підписку хоча б на 20 гривень в місяць. Критикуйте свої регіональні медіа, питайте їх, “штовхайте” їх, взаємодійте з ними, інвестуйте в них”.

Оновлену мапу Білих медіа можна переглянути за покликанням.

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Що відомо про мапу рекомендованих медіа?

Під час третьої хвилі моніторингу експерти Детектор медіа Інституту масової інформації впродовж серпня-жовтня 2024 року оцінили 274 медійні ресурси, з них 182 онлайн-ресурси, 21 радіо і 71 телеканал. Загалом до мапи потрапили 205 медіа з усіх регіонів України.

Нині, в листопаді 2024 року, мапа охоплює 151 онлайн-медіа, п’ять центрів журналістських розслідувань, 21 радіо й 28 телеканалів. Найбільше рекомендованих медіа у Волинській області — 22 медіа, далі йде Київська область — 20 медіа, потім — Харківська, Донецька та Рівненська області, де по 12 медіа.

У Закарпатській області, а також Черкаській, Тернопільській, Житомирській – по чотири рекомендовані медіа.

Як добирали медіа?

Регіональні новинні портали, радіо й телеканали оцінювали за трьома блоками критеріїв:

незалежність і відповідальність медіа;



якість контенту, кількість власних матеріалів на сайті, дотримання професійних журналістських стандартів;



базові етичні принципи.

Рекомендовані медіа в Закарпатській області

Серед закарпатських медіа, які потрапили на мапу:

два інтернет-видання – “Суспільне Ужгород” та “Varosh”;

телебачення – телеканал “Суспільне”;



радіо – “УР Ужгород” (Регіональна радіостанція Українського радіо у складі Суспільного мовлення).

Форум Re:Open Zakarpattia 2024 відбувається за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Королівства Нідерланди (програма МАТРА), Міжнародного фонду «Відродження», Fondation de France, Представництва Фонду Конрада Аденауера (KAS) в Україні, бізнес-спільноти Re:Open Zakarpattia.

Re:Open Zakarpattia ініційований та проводиться ГО «Інститут Центральноєвропейської Стратегії» у партнерстві з представниками громадянського суспільства, органами державної влади та місцевого самоврядування, бізнесом та міжнародними партнерами.

Re:Open Zakarpattia – це щорічний форум ідей та рішень для розвитку Закарпатської області як мультикультурного фронтиру, мосту України до ЄС та НАТО, “пілотного регіону” для структурних реформ, які можуть бути мультипліковані по всій країні.

Тетяна Клим-Кашуба, Галина Гичка, Varosh

Фото: Наталя Радченко

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