Новини

Varosh Talks: відкрита розмова з Мирославом Мариновичем відбудеться в Ужгороді

10 Вересня 2025 2

Varosh запрошує на зустріч з українським громадським діячем, правозахисником, членом-засновником Української Гельсінської групи, дисидентом і політв’язнем часів СРСР, філософом, релігієзнавцем, радником ректора Українського католицького університету у Львові – Мирославом Мариновичем.

Мирослав Маринович – один із найпослідовніших українських інтелектуалів і моральних авторитетів, який пройшов шлях радянського дисидента й політв’язня до лідера думок сучасної України. Його голос важливий для розмови про свободу та гідність, духовні засади демократії та європейське майбутнє України.

Під час розмови говоритимемо про:

Модераторка: Росана Тужанська.

Вхід вільний, але за попередньою реєстрацією (максимальна кількість учасників — 150 осіб).

Захід відбудеться в Ужгороді 17 вересня, в ILKO Gallery, о 18:30.

Подію проводить Інститут центральноєвропейської стратегії за підтримки Фонду «Аскольд і Дір», що адмініструється ІСАР Єднання в межах проєкту «Сильне громадянське суспільство України – рушій реформ і демократії» за фінансування Норвегії та Швеції.

Varosh

# varosh # Varosh Talks # зустріч з Мирославом Мариновичем Ужгород # Мирослав Маринович Varosh # Мирослав Маринович в Ужгороді # Мирослав Маринович Ужгород # новини Varosh # розмова з Мирославом Мариновичем

