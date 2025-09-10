Varosh Talks: відкрита розмова з Мирославом Мариновичем відбудеться в Ужгороді

Varosh запрошує на зустріч з українським громадським діячем, правозахисником, членом-засновником Української Гельсінської групи, дисидентом і політв’язнем часів СРСР, філософом, релігієзнавцем, радником ректора Українського католицького університету у Львові – Мирославом Мариновичем.
Мирослав Маринович – один із найпослідовніших українських інтелектуалів і моральних авторитетів, який пройшов шлях радянського дисидента й політв’язня до лідера думок сучасної України. Його голос важливий для розмови про свободу та гідність, духовні засади демократії та європейське майбутнє України.
Під час розмови говоритимемо про:
Модераторка: Росана Тужанська.
Вхід вільний, але за попередньою реєстрацією (максимальна кількість учасників — 150 осіб).
Захід відбудеться в Ужгороді 17 вересня, в ILKO Gallery, о 18:30.
Подію проводить Інститут центральноєвропейської стратегії за підтримки Фонду «Аскольд і Дір», що адмініструється ІСАР Єднання в межах проєкту «Сильне громадянське суспільство України – рушій реформ і демократії» за фінансування Норвегії та Швеції.
