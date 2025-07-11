Varosh презентував друкований журнал “Ужгород мистецький”

У галереї Ілько відбулась презентація першого друкованого випуску журналу «Ужгород мистецький», створеного командою Varosh. Видання містить глибокі інтерв’ю з художниками та мистецтвознавцями, есеї, архівні й сучасні фото, а також авторські тексти, які доступні виключно у друкованому форматі.

Як повідомила на презентації співзасновниця та керівниця Varosh Росана Тужанська, кожен наступний випуск журналу буде присвячено окремій темі.

— Цей журнал ми задумували як пам’ять, як знак, — розповідає вона. — Мені хотілося, щоб він зберігався, щоб його можна було погортати й перечитувати, подарувати. Аби він показував, що попри все культура існує, розвивається й тримає. Ми створювали його, аби мати можливість перевідкривати Закарпаття — продовжити Re:Open Zakarpattia для себе і для оточення. І щоб він став маніфестом любові до краю. Журнал — це матеріальний слід нашої роботи, нашої памʼяті й нашого ставлення до тем, які варто зберігати.

“Ужгород мистецький”

Кожен номер журналу — тематичне дослідження Закарпаття: через інтерв’ю, есеї, фото й авторські тексти, які не публікуються онлайн. У першому випуску через розповіді художників та мистецтвознавців постають ідеї й напрямки в роботі сучасних митців, а також — основи, на яких формувалася Закарпатська школа живопису.

Команда працювала над створенням видання кілька місяців: розробляли макет і новий логотип, добирали візуальні матеріали разом із колекціонерами та митцями, оцифровували фото й картини художників, записували інтерв’ю. Потім усе ретельно редагували, скорочували — і з початкових 250 сторінок залишили 192. Обкладинку обирали з 34 варіантів і врешті зупинилися на «Автопортреті (оголений)» Ференца Семана — одного з найволелюбніших і найбільш незалежних за духом художників Закарпаття.

Перші примірники журналу команда передала захисникам на фронт. Адже саме завдяки Збройним силам України ми маємо можливість працювати й створювати такі культурні проєкти.

Спільнота Varosh

Видання плануються до друку двічі на рік і поширюватимуться передусім у Спільноті Varosh, яку розвиває команда. Учасники Спільноти отримають низку переваг: доступ до закритих подій, які проводитиме Varosh — дискусій, презентацій, закулісних зустрічей, які не транслюються публічно, але формують спільне бачення майбутнього. Крім того, Спільнота має прямий зв’язок із редакцією через чат, де можна напряму поспілкуватися з авторами, дати зворотний зв’язок, поставити запитання або запропонувати тему. Члени Спільноти можуть впливати на контент, який читають: — На відміну від класичних медіа, ми запрошуємо Спільноту брати участь у формуванні редакційного порядку денного. Ми питаємо, слухаємо, враховуємо. Це реальна співучасть, а не ілюзія залучення, — пояснює Росана Тужанська.