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Varosh презентував друкований журнал “Ужгород мистецький”

11 Липня 2025 104

У галереї Ілько відбулась презентація першого друкованого випуску журналу «Ужгород мистецький», створеного командою Varosh. Видання містить глибокі інтерв’ю з художниками та мистецтвознавцями, есеї, архівні й сучасні фото, а також авторські тексти, які доступні виключно у друкованому форматі.

Як повідомила на презентації співзасновниця та керівниця Varosh Росана Тужанська, кожен наступний випуск журналу буде присвячено окремій темі.

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Росана Тужанська, Діана Тищенко, головна редакторка Varosh та Анастасія Мамонова, дизайнеркаа

Цей журнал ми задумували як пам’ять, як знак, — розповідає вона. — Мені хотілося, щоб він зберігався, щоб його можна було погортати й перечитувати, подарувати. Аби він показував, що попри все культура існує, розвивається й тримає. Ми створювали його, аби мати можливість перевідкривати Закарпаття — продовжити Re:Open Zakarpattia для себе і для оточення. І щоб він став маніфестом любові до краю. Журнал — це матеріальний слід нашої роботи, нашої памʼяті й нашого ставлення до тем, які варто зберігати.

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“Ужгород мистецький”

Кожен номер журналу — тематичне дослідження Закарпаття: через інтерв’ю, есеї, фото й авторські тексти, які не публікуються онлайн. У першому випуску через розповіді художників та мистецтвознавців постають ідеї й напрямки в роботі сучасних митців, а також — основи, на яких формувалася Закарпатська школа живопису.

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Команда працювала над створенням видання кілька місяців: розробляли макет і новий логотип, добирали візуальні матеріали разом із колекціонерами та митцями, оцифровували фото й картини художників, записували інтерв’ю. Потім усе ретельно редагували, скорочували — і з початкових 250 сторінок залишили 192. Обкладинку обирали з 34 варіантів і врешті зупинилися на «Автопортреті (оголений)» Ференца Семана — одного з найволелюбніших і найбільш незалежних за духом художників Закарпаття.

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Перші примірники журналу команда передала захисникам на фронт. Адже саме завдяки Збройним силам України ми маємо можливість працювати й створювати такі культурні проєкти.

Спільнота Varosh

Видання плануються до друку двічі на рік і поширюватимуться передусім у Спільноті Varosh, яку розвиває команда.

Учасники Спільноти отримають низку переваг: доступ до закритих подій, які проводитиме Varosh — дискусій, презентацій, закулісних зустрічей, які не транслюються публічно, але формують спільне бачення майбутнього. Крім того, Спільнота має прямий зв’язок із редакцією через чат, де можна напряму поспілкуватися з авторами, дати зворотний зв’язок, поставити запитання або запропонувати тему.

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Члени Спільноти можуть впливати на контент, який читають:

— На відміну від класичних медіа, ми запрошуємо Спільноту брати участь у формуванні редакційного порядку денного. Ми питаємо, слухаємо, враховуємо. Це реальна співучасть, а не ілюзія залучення, — пояснює Росана Тужанська.

А ще члени Спільноти першими отримують друкований журнал Varosh, який не можна придбати. Приєднатися до Спільноти можна, зробивши щомісячний внесок від 250 гривень.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: Сергія Денисенка та Наталі Радченко

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