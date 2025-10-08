Facebook
Новини

Varosh представив журнал “Ужгород мистецький” на Будапештському книжковому фестивалі

8 Жовтня 2025 54

З 2 по 5 жовтня у столиці Угорщини Будапешті відбувся 30-й Міжнародний книжковий фестиваль.

Цього року Україна традиційно мала власний національний стенд, організований Посольством України в Угорщині спільно з Фундацією української книги в Угорщині UNABOOK та Товариством української культури в Угорщині. 

Будапештський міжнародний книжковий фестиваль щорічно організовується Асоціацією угорських видавців та книгорозповсюджувачів. Це одна з найважливіших культурних подій в Угорщині, яку протягом чотирьох днів відвідують близько 70 000 людей. 

Цьогоріч країною-почесним гостем була Румунія, а почесною гостею серед авторів стала авторка кількох бестселерів данська письменниця Янне Теллер.

На фестивалі відбулася й презентація першого друкованого журналу Varosh “Ужгород мистецький”.

“Для нас було важливо показати, що сучасне українське медіа може виходити за межі цифрового формату і створювати змістовні друковані продукти, які презентують регіон та країну як частину європейського культурного контексту. Ми відчули щире зацікавлення до Закарпаття, його мистецького середовища і того, як регіон реагує на сучасні виклики. Також під час розмови говорили про дезінформацію, важливість незалежних медіа та розбудови спільнот навколо них”, — розповіла співзасновниця Varosh Росана Тужанська.

Під час фестивалю на українському стенді відбулася низка подій, що викликали значний інтерес відвідувачів. Зокрема, поетичний вечір парамедикині та волонтерки Юлії Паєвської (Тайри), презентація книги посла України в Угорщині Федора Шандора “Мілітарна хроніка Закарпаття. Епохи, події, люди”, а також дискусія з угорською дослідницею Чіллою Фединець про її нову працю “Україна, націоналізм, меншини”.

Фундація UNABOOK уже розпочала підготовку до наступного, 31-го фестивалю. 2026 року український стенд відзначатиме свою п’яту річницю — і організатори сподіваються, що вона стане “переможною”.

Varosh
Фото: Карл Смутко

