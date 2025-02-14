Varosh – 12 років

14 лютого 12 років тому програмісти, які працювали над запуском Varosh, написали нам: «Все готово, можемо стартувати». І хоча ми планували запуститися на тиждень чи два раніше, але як то часто буває: все, що має піти не за планом, піде не за планом. Тому ми хвилину-другу вагалися чи варто презентувати видання у День всіх закоханих, а потім подумали: «А чому б і ні?».

Так ми разом з вами вже 12 років. Наша ключова ідея полягала у тому, аби заснувати city guide з афішею та анонсами подій. З кожним роком ми змінювалися, додавати щось нове, щось прибирали, об’єднували, перевигадували й зрештою сьогодні ми подорослішали разом з нашими читачами та мислимо себе як суспільне видання про життя на Закарпатті.

Ми знаємо, що разом з нами змінюєтеся повсякчас і ви й що цей процес є взаємопроникним та уможливленим лише за міцних зв’язків та довіри. І це є для нас найбільш цінним – ваша довіра. Усвідомлення, що ви довіряєте нам свої сильні історії, ключові події та відкриваєте інколи душу настільки, наскільки ми самі могли навіть не очікувати. І часто – стаєте не лише героями наших публікацій, а й друзями, партнерами, однодумцями.

Ми й надалі прагнемо говорити про зміни, про людей, які їх втілюють, які мають сміливість говорити та мають бути почутими.

Ми й надалі прагнемо розповідати про військових, які захищають країну та життя кожного з нас від російської агресії; про людей, для яких Закарпаття стало новим домом – інколи вже другим, а часом – третім – і це ще більша відповідальність – не підвести; про вразливих та тих, хто потребує нашої уваги чи допомоги.

Ми й надалі прагнемо знайомити вас з підприємцями та їхніми бізнесами, яким довіряємо та з якими подекуди працюємо з перших днів існування видання. Аби ви пишалися локальним продуктом так само як ми, аби ми разом формували бренд з ознакою якості Made in Zakarpattia.

Ми й надалі запрошуватимемо вас на дискусії в офлайн-форматі, бо попри щоденну онлайн-роботу, ми понад усе цінуємо спілкування з вами віч-на-віч, можливість думати спільно, говорити, мріяти, планувати, а часом – і дебатувати чи навіть «доказуватися» (закарпатці це люблять, так), бо саме у таких розмовах зароджуються зерна майбутніх співпраць, розвитку, конструктиву.

Ми й надалі будемо розповідати вам про національні спільноти, про виклики та історії громад, про урбаністику, митців, про екологію та гірські масиви, архітектуру, про те, яким є Закарпаття на смак та на «звук», про історію, проблеми та стереотипи, нові концепти, соціально відповідальний бізнес, реформи, євроінтеграцію, і зрештою, про життя в Центральній Європі.

Varosh завжди був і є незалежним медіа, яке існує в інтересах суспільства. Кожного дня ми працюємо над собою, навчаємося на різних програмах та в різних школах, дбаємо про те, аби ставати кращими для наших читачів та завдяки ним. Аби рости разом. Ось і зараз ми працюємо над кількома оновленнями одночасно: про них ви дізнаєтесь вже незабаром і точно першими;)

У складні часи, в часи війни, яка виснажує, винищує та знесилює, ми віримо, що можемо об’єднувати, допомагати вистояти та зберігати «голову в холоді».

Відкривайте та перевідкривайте Закарпаття разом з нами: для себе, своїх рідних, друзів, партнерів та однодумців!

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