Валентин Штефаньо, ужгородський кондитер, створив новий хліб “Штефан”

На основі сливового леквару та з горіхами — новий хліб від відомого ужгородського кондитера Валентина Штефаньо з’явився днями в магазинах бренду. Відтак він доповнив лінійку брендових хлібів “Штефан” — із Селиським сиром та в’яленими томатами — і став останнім у “трійці”, сказав у коментарі Varosh Валентин Штефаньо.

— Для його приготування ми використовуємо в’ялену сливу, яка на смак більше співзвучна з лекваром, нашим закарпатським сливовим варенням. Тому ми назвали його «лекварний “Штефан”». Чому слива і горіхи? Тому що це одні з найпопулярніших на Закарпатті продуктів. Тому ми вирішили взяти той продукт, який буде найбільш знайомий закарпатцям, і який буде підкреслювати ідентичність нашого регіону.

Кондитер пояснив: “Штефан” — це форма виробу, спеціально продумана для зручності: його можна їсти прямо на ходу, на вулиці. Буханець для такого не дуже пристосований. Крім того, кожен наступний “Штефан” є половиною попереднього виробу: томатний наполовину менший за сирний, а лекварний — вже тільки половина кільця.

Їх продають тільки у двох магазинах бренду “Валентин і Валентина Штефаньо”.

— Штефан займає дуже багато часу для його приготування, тому що він готується без дріжджів на заквасці, — пояснює кондитер. — Тривалий процес його і замішування, і вистоювання. Він готується практично два дні, тому що звечора він замішується, відстоюється, формується тісто, і тільки на ранок вже тісто, яке пройшло свою ферментацію, ми можемо випікати. Саме в такому технологічному процесі закручений цей хліб, і він не дуже простий, він довготривалий, тому ми не можемо цей хліб продавати в рітейл, це не масове виробництво.

Валентин Штефаньо додав: цей “Штефан” дуже смакує з копченим салом, маринованим огірком та різними видами сиру.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото надані Валентином Штефаньо

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