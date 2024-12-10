В УжНУ готують потенційних фахівців для майбутнього заводу “Біофарма” в Ужгороді

Договір про співпрацю, який передбачає можливість працевлаштування майбутніх випускників-біологів УжНУ, освітню практику та обмін досвідом, підписали Ужгородський національний університет та біофармацевтична компанія «Біофарма».

Вже кілька років поспіль на біологічному факультеті УжНУ діє освітня програма, на якій бакалаври й магістри вивчають спеціальність біологія та біохімія. Цього ж року на факультеті вперше набрали студентів на нову магістерську програму, яка має назву біоінформатика, розповів у коментарі Varosh кандидат біологічних наук, завідувач кафедри ентомології та збереження біорізноманіття біологічного факультету УжНУ Владислав Мірутенко.

Випускники згаданих спеціальностей у найближчому майбутньому матимуть перспективи працевлаштування на фармацевтичному заводі «Біофарма Плазма», який наразі будується в Ужгороді. За словами Владислава Мірутенка, про зацікавленість у спеціалістах йшлося і під час зустрічей із керівництвом компанії «Біофарма», і під час нещодавнього візиту студентів-біологів на завод компанії у Білій Церкві.

«За напрямком біологія та біохімія ми щороку випускаємо близько 12-13 бакалаврів та приблизно 8-10 магістрів. Цього року на освітню програму за напрямком біоінформатика набрали 6 магістрів, сподіваємося, наступного року буде більше, адже поки це зовсім новий напрямок. Біоінформатика – це спеціальність, в якій перетинаються біологія та інформаційні технології. Спеціалісти в цій галузі працюють з великими обсягами біологічних даних, застосовуючи інформаційні технології, вміють їх обробляти і трактувати», – пояснив Владислав Мірутенко.

Поїздка студентів-біологів на виробництво “Біофарма”. Фото: Медіацентр УжНУ

Одним із практичних аспектів застосування біоінформатики є комп’ютерне конструювання ліків, засноване на раціональному виборі генів-мішеней і молекулярних моделей їхніх білкових продуктів. Це дозволяє формувати індивідуальний підхід до профілактики та лікування різноманітних захворювань та є відправною точкою до розвитку сучасної персоналізованої медицини.

Враховуючи це, фахівці-біоінформатики нині потрібні в наукових інститутах, фармакологічних та біотехнологічних компаніях, генетичних та біомедичних центрах.

Нову освітньо-професійну магістерську програму «Біоінформатика» в УжНУ вирішили відкрити, зважаючи на великий успіх, з яким незмінно проходить Літня школа біологічної інформатики. Захід проводять вже кілька років поспіль у форматі кількаденного тренінгу у співпраці з іноземними партнерами, зокрема, з Оклендським університетом (США). Цього літа Школа зібрала 60 студентів з усієї України, для яких читали лекції близько 40 українських та закордонних науковців.

«Щороку інтерес до школи серед студентів зростає, кількість її учасників збільшується. Тому наші американські колеги й партнери, зокрема професор Тарас Олексик, який є випускником Ужгородського університету, а нині працює в Оклендському університеті, запропонували відкрити повноцінну магістерську програму з біологічної інформатики, де студенти матимуть можливість здобути сучасний фах, опанувавши кілька профільних дисциплін, та здобути диплом магістра. Новий напрям відкритий за сприяння адміністрації УжНУ, зокрема ректора Володимира Смоланки і проректора Ігоря Короля, які всіляко сприяли втіленню нашої нової ідеї», – розповів Владислав Мірутенко.

Загалом курс охоплює 10 обов’язкових і кілька вибіркових дисциплін, серед яких, зокрема, основи біоінформатики, генетика людини з основами медичної генетики, бази даних в біологічних дослідженнях, геномна біологія, молекулярна філогенетика й обов’язково – іноземна мова.

Навчання на магістерській програмі проходить в онлайн режимі, тож до викладання долучатимуться і фахівці УжНУ – біологи, математики, інформатики, і спеціалісти з-за кордону. Так, у наступному семестрі окремі курси для магістрів читатимуть фахівець із геномної біології, автор кількох винаходів у світовій генетиці професор Тарас Олексик, фахівець з біонформатики та ІТ-технологій, доктор філософії Вальтер Вольфсбергер.

Навчання на магістерській освітній програмі за спеціальністю біоінформатика триватиме впродовж 1,5 роки. Разом із тим, відкриття заводу в Ужгороді компанія «Біофарма» планує у 2026 році. До того часу біологічний факультет випустить перших магістрів-біоінформатиків, які потенційно матимуть необхідні знання для роботи на згаданому заводі. Утім, за словами пана Владислава, компанія зацікавлена не лише у фахівцях з біоінформатики, але й у біологах та біохіміках.

«У майбутньому наші студенти також зможуть проходити на заводі практику, з тим, аби отримувати практичні навички, вчитися працювати з професійним обладнанням і застосовувати отримані теоретичні знання у прикладній площині», – сказав Владислав Мірутенко.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: Медіацентр УжНУ

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