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В історичному центрі Ужгорода відкрили офіс просто неба: Як він працюватиме і для кого

7 Серпня 2020 238

6 серпня у парку “Малий Галагов” презентували Відкритий офіс “Створюємо майбутнє Закарпатської області”.


Цей простір поєднує офіс Закарпатської ОДА просто неба і мистецьку територію. Наразі під тентом розташувалася виставка випускників та студентів Закарпатської академії мистецтв.

Офіс працюватиме в будні в робочий час, експозиції змінюватимуться щомісяця, тут відбуватимуться творчі події, презентації, спортивні активності. Деталі виданню Varosh розповідає Дмитро Павленко, радник голови Закарпатської ОДА, який курує проєкт відкритого офісу.

За словами Дмитра, альтернативний офіс – це мікс консультативного центру і простору мистецтва. З понеділка по п’ятницю, з 9.00 до 16.45 в офісі open air громадян консультуватимуть співробітники Департаменту економічного розвитку та торгівлі і Управління зовнішньоекономічних зв’язків, інвестицій та транскордонного співробітництва. Також щодня плануються зустрічі з профільними заступниками, на які можна буде записатися.

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Ще одна місія – культурний осередок. 6 серпня тут відкрилася перша виставка – від студентів та випускників Закарпатської академії мистецтв. Вона триватиме до кінця серпня, а у вересні буде нова. Є ідея експозиції художників усього Закарпаття.

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Першу виставку курує Іван Небесник молодший, кандидат мистецтвознавства викладач кафедри дизайну Закарпатської академії мистецтв, художник. Тут виставлені роботи нинішніх студентів та дипломні проєкти випускників. Представлено живопис, декоративно-прикладне мистецтво (кераміка, дерево, метал), графічний дизайн. До речі, розташований столик із виробами студентів, тож кожен може собі дещо придбати.

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Дмитро додає, що в офісі проходитимуть різноформатні заходи – зустрічі, презентації, йога, фізичні тренування. Адже майданчик – безкоштовний і для всіх.


Тент – дуже надійний, тож події можна проводити за всілякої погоди. За такою технологією створюють локації просто неба по всьому світу – для форумів, фестивалів.

Ввечері експозицію переноситимуть у закрите приміщення, а територія охороняється поліцією і має відеонагляд.

Дмитро мовить, що офіс – ще у проєкті розробки. А працюватиме він до похолодання.

Varosh

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# Закарпатська академія мистецтв # закарпаття # мистецтво # ужгород

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