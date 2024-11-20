Нову локацію для огляду — реконструкцію туалету XVII-XVIII ст, яка, ймовірно, була частиною замкових укріплень і служила місцем для потреб мешканців та гостей замку відкрили в Ужгородському замку.

“Під час ремонтних робіт, які проводилися в середині жовтня 2024 року, працівники господарської частини виявили нову локацію туалету, — розповідають у Краєзнавчому музеї ім.Т.Легоцького. — Ця зона була відтворена ще у 1970-х роках під час реставраційних робіт, але до цього часу залишалася непоміченою. Тепер же були досліджені і відновлені багато архітектурних елементів палацу Ужгородського замку, і зокрема замковий туалет 17-18 ст.”

— Там дійсно був туалет, від нього йде вниз шахта, на глибину 8 метрів, ми перевіряли, спускали туди на тросі мобільний телефон, — розповіла Varosh директорка замку Ольга Шумовська. — Вона виходить кудись у підвальне приміщення, яке наразі замуроване. Коли приміщення замку перебудовувалося за часів духовної семінарії, в замку були значні перебудови, то те приміщення й замурували.

Таких туалетів у замку було два — на першому і другому поверхах. Для експозиції відкрили на другому. Крім власне туалету в експозиції є камін, відреставрована скриня для зберігання дров та миска для вмивання.

Загалом, за словами Ольги Шумовської, раніше приміщення туалету, ймовірно, за часів Берчені, виступало на зовнішній стіні замку, як це зазвичай буває в замках. Там була вентиляція. Однак реконструкція замку в духовну семінарію втрутилася і тут: стіну замурували, вирівнявши зовнішній бік будівлі.

— Коли замок втратив своє стратегічне значення, то його перебудували під навчальні класи та подібні приміщення. Поряд з туалетом, до речі, була кімната, де перебували хворі, свого роду лазарет, ми знаємо це зі збереженої інформації про семінарію, — пояснила директорка замку.

Семінарію почали облаштовувати в замку з кінця XVIII століття і вона розташовувалася в замку аж до 1945 року.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: Ужгородський замок

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