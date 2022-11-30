Вибухи, що лунатимуть сьогодні з Кам’яницького кар’єру, планові

Сьогодні, 30 листопада, на Ужгородщині буде чутно звуки вибухів – це планові роботи на Кам’яницькому кар’єрі. Про це попередила Ужгородська міська рада.
“Із 13:00 до 17:00 у селі Кам’яниця Оноківської територіальної громади в кар’єрі виробничого підрозділу ВП «Кам’яницький кар’єр» філії «ЦУП» АТ «Укрзалізниця» будуть проводитися планові роботи”, — пишуть на сторінці в соцмережі.
Varosh, за інформацією Ужгородської міської ради
Фото: ПроЗахід
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