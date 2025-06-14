В Ужгородській міськраді діти вимагали зупинити забудову поля, де вони грають у футбол. Мер відповів 

На засідання сесії Ужгородської міської ради 13 червня прийшли школярі й вимагали зупинити забудову поля в Новому районі, по вул.Тлехаса,18, де вони грають у футбол. У залі засідань діти розгорнули плакати “Де ми будемо грати у футбол?” “Депутати, не крадіть наше зелене поле. У нас іншого нема?”. Натомість мер міста Богдан Андріїв заявив, що місць для занять спортом в Ужгороді вистачає.

— У кожному закладі є спортивний майданчик. Повністю облаштований стадіон “Автомобіліст”. Зараз ведуться перемовини, щоб облаштувати футбольне поле зі штучним покриттям на території 19-ї ЗОШ. Тому я б не сказав, що у нас не вистачає спортивних майданчиків. На 10 га стадіону “Авангард” облаштовані різні майданчики, в тому числі для футболу, волейболу та інших видів спорту. Я думаю, що на цій території, де буде житло (йдеться про поле, яке забудовують, — ред.) теж будуть спортивні майданчики.

Активістка та жителька мікрорайону, де йде забудова, Дзвінка Білоног, яка також була присутня на сесії міськради, зауважила, що доступ до стадіонів з покриттям мають, насамперед професійні команди спортсменів, а “звичайні хлопці з дворів” там грати не можуть. Тому й потрібні місця й спортивні майданчики у житлових кварталах.

У відповідь на репліки окремих депутатів про брак спортивних майданчиків у місті, Андріїв сказав, що він “гостинно” запрошує всіх охочих облаштувати спортивні майданчики за кошти спонсорів.

— Якщо є бажаючі облаштувати спортивні майданчики — знайдемо вам такі місця. У нас немає зараз грошей в бюджеті, але долучайтеся, запрошуємо гостинно, допоможемо з проєктною документацією, з консультацією, з порядку нанесення всіх шарів, з облаштуванням покриття і все інше, — заявив мер.

4 червня ужгородські школярі записали відео, в якому поскаржилися на брак майданчиків для дозвілля. Вони сказали, що поле у Новому Районі — це єдине місце, де вони можуть грати у футбол.

Раніше Varosh розповідав про те, як обурені мешканці мікрорайону протестують проти забудови поля між вулицями Капушанська, Чорновола, Тлехаса та Легоцького. Згідно з генплану 2004 року там планувалося будівництво “Льодової арени”, натомість у березні 2024 році депутати змінили цільове призначення землі та передали її під будівництво ЖК. Наразі там тривають будівельні роботи.

Галина Гичка, Varosh

Фото: Facebook-сторінка Ужгородської міської ради, Дзвінка Білоног

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