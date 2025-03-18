В Ужгороді завершилася пілотна програма підтримки ветеранів: знання, менторство та нові можливості для цивільного життя

Нещодавно в Ужгороді завершилася перша фаза проєкту «Реінтеграція ветеранів для успішного майбутнього», який був спрямований на підтримку ветеранів війни, що повертаються до цивільного життя. Ініціатива реалізована благодійним фондом Advance за підтримки Hungarian Interchurch Aid та ACT Alliance.

“Після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році кількість ветеранів зросла в рази: на початку того ж року їх було близько 400 тисяч, а вже станом на грудень 2023 року — щонайменше 850 тисяч. За прогнозами Міністерства у справах ветеранів, кількість ветеранів і членів їхніх родин може сягнути 4–8 мільйонів осіб. І хоча точну цифру сьогодні визначити складно, суспільство має готуватися до нової реальності — реінтеграції військових у повсякденне життя”, — кажуть в Advance.

Навчання пройшли 15 ветеранів, кожен із яких має унікальний досвід, особисту історію та бачення свого майбутнього. Програма була створена на основі соціального дослідження, проведеного у Закарпатській області, що дало змогу краще зрозуміти потреби ветеранів та адаптувати навчання до їхніх запитів.

У межах навчальної програми проведено три тренінги: «Від бізнес-моделі до успіху»; «Бізнес-план: просто про складне»; «Джерела пошуку інвестицій та фінансової підтримки реалізації бізнес-ідеї на стадії започаткування власної справи».

— «Тренінги дали чітке розуміння, що потрібно для розвитку власної справи. І найважливіше — це віра в те, що твій досвід має цінність і в цивільному житті. Підтримка менторів, фахівців та психологів справді важлива — вона допомагає не лише з бізнесом, а й з особистим переосмисленням себе», — поділився Василь Поприк, ветеран, співзасновник бізнесу «Вуйко Еко».

Учасники отримали не лише теоретичні знання, але й практичну підготовку, менторський супровід, індивідуальні консультації та психологічну підтримку. У межах курсу також відбувався скринінг психологами, що дозволяє глибше зрозуміти запити учасників і адаптувати методику навчання до їхніх особливостей.

— «Це не були класичні тренінги. Вони були поєднані з наданням психо-соціальної підтримки та моніторингом того, як учасники реагують на інформацію. Нам важливо було зрозуміти, наскільки цінною є ця програма. Цей проєкт — базовий, і далі ми плануємо удосконалити програму. Загалом ідея проєкту — підтримка ветеранського бізнесу, ветеранів та членів їхніх родин. Усі заняття були побудовані саме в цій тематиці. Приємно було бачити, як ветерани мислили стратегічно, спрямовано на майбутнє. Їхні ідеї — перспективні, і я бачу їхню успішну реалізацію», — зазначив Євгеній Лукша, експерт-тренер проєкту.

Фонд Advance планує масштабувати проєкт та створити комплексну модель підтримки ветеранів, що включатиме: освітні програми, менторство, доступ до фінансових інструментів, психологічну підтримку, розвиток ветеранських хабів, спортивні заходи для ветеранів.

— «Про проведення серії таких тренінгів ми дізналися безпосередньо від організаторів події. Ми повідомили ветеранів, які зверталися до нас раніше, що є можливість пройти ці тренінги та дізнатися більше про те, як створювати і розвивати власну справу. А перші лекції ми проводили на базі нашого хабу. Крім нових знань, вважаю, що це чудовий для ветеранів досвід соціалізації, консолідації, обмін навичками, спілкування. Вірю, що всім було корисно”», — додає Тарас Ріжнів, представник ГО Ветеранське обʼєднання психо-соціальної допомоги учасникам бойових дій.

У межах програми передбачено також поглиблення співпраці з локальними партнерами, зокрема ветеранськими організаціями, органами місцевого самоврядування, громадськими ініціативами та бізнес-спільнотами.

— «У рамках цього проєкту ветерани та члени їх родин навчалися написанню бізнес-планів і ми від себе додали інформацію, які зараз можливості для ветеранів у створенні та підтримці бізнесу є в цілому. Оскільки Дія.Бізнес це величезний портал де можна знайти різного роду грантову підтримку. Додатково ми презентували програму підтримки ветеранських бізнесів Траєкторія.2, яка нещодавно стартувала в Ужгороді у тому числі», — прокоментувала Ольга Горкавчук, керівниця Центру підтримки підприємців Дія.Бізнес в Ужгороді.

Важливу роль у реалізації цього проєкту відіграв Ветеранський Хаб, який став простором підтримки та взаємодії, де ветерани змогли відчути себе частиною спільноти.

Пілотна фаза проєкту в Ужгороді стала першим кроком до більш масштабної системної підтримки тих, хто захищає Україну. Надалі команда проєкту працюватиме над тим, щоб ще більше ветеранів мали змогу отримати знання, ресурси та впевненість для початку нового, мирного етапу життя.

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Марія Расчупкіна, Varosh

Світлини БФ Advance

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