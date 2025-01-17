В Ужгороді запрошують до клубу “Спільнота медіаграмотної молоді”

Як протидіяти дезінформації, перевіряти факти і які для цього існують веб-ресурси — у цьому допоможуть розібратися в ужгородському клубі медіаграмотності, який утворився нещодавно. Навчання команда ГО «Спільнота Обʼєднаної Молоді Закарпаття» проходила на тренінгу від ГО «Інтерньюз-Україна» в Києві. В рамках навчання і утворився клуб і вже встигли провести перший вебінар.

— Темою було «Маніпуляції в медіа та перевірка інформації», що провела одна з лідерок клубу Анастасія Фогел, — розповіли Varosh у клубі. — Спочатку учасники ще боялись висловлюватись, але після першої практичної вправи вони стали активними і було видно, що їм подобається. В кінці вийшло зробити активне обговорення, де майже усі брали участь. Декілька учасників розпитували коли наступна лекція.

Освітня частина вебінару почалась із кількох тематичних айсбрейкерів, які дали змогу учасникам більш розслабитись і не боятись висловлювати свою думку. Далі провели дискусію про клікбейт і учасники, поділившись на команди, мали змогу його створити. Наступним етапом протестували різні інструменти для перевірки інформації. Потім розібрались у фактах і судженнях, розбирали їх на практиці, аналізуючи статтю. В кінці дискутували про те, чи може штучний інтелект бути розв’язанням проблеми фейків та маніпуляцій.

— У сучасному світі з величезним потоком інформації навички медіаграмотності стають ключовими для розуміння реальності, прийняття обґрунтованих рішень і збереження емоційного здоров’я, — кажуть у клубі. — Клуб дає учасникам практичні навички, які дозволяють уникати маніпуляцій у медіа, розпізнавати пропаганду та перевіряти правдивість інформації.

Наразі в клубі зареєстровано 26 учасників, долучитись до команди можуть усі охочі. Молодь запрошують писати на сторінку ГО «Спільнота Обʼєднаної Молоді Закарпаття» (ГО “СОМ”).

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Зоряна Попович, Varosh

Фото ГО “СОМ”

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