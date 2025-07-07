Facebook
Instagram
YouTube
Новини

В Ужгороді запрацював додаток для оплати проїзду CIVIL. Як ним скористатися? 

7 Липня 2025 313

Від 7 липня оплатити  за проїзд у маршрутках Ужгорода можна за допомогою мобільного застосунку CIVIL. Застосунок вже доступний для завантаження у Google Play та Apple Store.

CIVIL працював вже з першого липня, але наліпки з QR-кодами для сканування додатком з’явилися у маршрутках сьогодні, кажуть у компанії ТОВ «КМС», яка за рішенням виконкому займається встановленням системи оплати проїзду у місті Ужгород. 

— Оплата у додатку буде така ж, як і готівкою, — 15 гривень за одноразову поїздку. У додатку є опція додати пільгову «Муніципальну карту ужгородця», а для батьків — «підв’язати» картки своїх дітей. З 1 вересня школярі зможуть верифікувати пільгу на проїзд за допомогою додатку, — каже Андрій Ковалик, директор ТОВ «КМС»

Для того, щоб оплатити проїзд, потрібно:

  1. Завантажити та встановити мобільний додаток CIVIL.
  2. Створити акаунт і авторизуватися у додатку
  3. Просканувати QR-код розміщений у салоні транспортного засобу. Для зручності пасажирів, QR-коди будуть розміщені у кількох місцях, а не тільки біля водія.
  4. Провести оплату одним із запропонованих методів.

Детальні інструкції, як користуватися додатком є у «Посібнику користувача» на сайті оператора.

Відеоінструкція, як скористатися додатком:

Що доступно у додатку:

16 червня у міській раді повідомили, що у всіх автобусах Ужгорода встановлено валідатори для оплати проїзду. З 3 липня в Ужгороді запрацювали термінали для видачі транспортних карток для оплати проїзду. 

Галина Гичка, Varosh
Фото: ТОВ “КМС”

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.

0 #
# громадський транспорт Ужгород # оплата проїзду

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Лауреаток “Жіноче намисто Закарпаття” за 2024 рік визначили в Ужгороді

Всеукраїнські змагання “Карпатський виклик” пройшли в Ужгороді

Мексика, Тайвань і Люксембург. Стало відомо, де і скільки мер Ужгорода пробув у закордонних відрядженнях

Міжнародний проєкт для пом’якшення змін клімату стартує в Ужгороді