В Ужгороді запрацював додаток для оплати проїзду CIVIL. Як ним скористатися? 

Від 7 липня оплатити за проїзд у маршрутках Ужгорода можна за допомогою мобільного застосунку CIVIL. Застосунок вже доступний для завантаження у Google Play та Apple Store.

CIVIL працював вже з першого липня, але наліпки з QR-кодами для сканування додатком з’явилися у маршрутках сьогодні, кажуть у компанії ТОВ «КМС», яка за рішенням виконкому займається встановленням системи оплати проїзду у місті Ужгород.

— Оплата у додатку буде така ж, як і готівкою, — 15 гривень за одноразову поїздку. У додатку є опція додати пільгову «Муніципальну карту ужгородця», а для батьків — «підв’язати» картки своїх дітей. З 1 вересня школярі зможуть верифікувати пільгу на проїзд за допомогою додатку, — каже Андрій Ковалик, директор ТОВ «КМС».

Для того, щоб оплатити проїзд, потрібно:

Завантажити та встановити мобільний додаток CIVIL. Створити акаунт і авторизуватися у додатку Просканувати QR-код розміщений у салоні транспортного засобу. Для зручності пасажирів, QR-коди будуть розміщені у кількох місцях, а не тільки біля водія. Провести оплату одним із запропонованих методів.

Детальні інструкції, як користуватися додатком є у «Посібнику користувача» на сайті оператора.

Відеоінструкція, як скористатися додатком:

Що доступно у додатку:

оплата проїзду у громадському транспорті міста;

верифікація наданих пільг за допомогою сервісу ДІЯ;

перегляд графіків руху транспорту та відстежування руху громадського транспорту у режимі реального часу;

міські новини та оголошення;

зв’язок із місцевою владою.

16 червня у міській раді повідомили, що у всіх автобусах Ужгорода встановлено валідатори для оплати проїзду. З 3 липня в Ужгороді запрацювали термінали для видачі транспортних карток для оплати проїзду.

Галина Гичка, Varosh

Фото: ТОВ “КМС”

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