В Ужгороді запрацював додаток для оплати проїзду CIVIL. Як ним скористатися? 

Від 7 липня оплатити за проїзд у маршрутках Ужгорода можна за допомогою мобільного застосунку CIVIL. Застосунок вже доступний для завантаження у Google Play та Apple Store.
CIVIL працював вже з першого липня, але наліпки з QR-кодами для сканування додатком з’явилися у маршрутках сьогодні, кажуть у компанії ТОВ «КМС», яка за рішенням виконкому займається встановленням системи оплати проїзду у місті Ужгород.
— Оплата у додатку буде така ж, як і готівкою, — 15 гривень за одноразову поїздку. У додатку є опція додати пільгову «Муніципальну карту ужгородця», а для батьків — «підв’язати» картки своїх дітей. З 1 вересня школярі зможуть верифікувати пільгу на проїзд за допомогою додатку, — каже Андрій Ковалик, директор ТОВ «КМС».
Для того, щоб оплатити проїзд, потрібно:
Детальні інструкції, як користуватися додатком є у «Посібнику користувача» на сайті оператора.
Відеоінструкція, як скористатися додатком:
Що доступно у додатку:
16 червня у міській раді повідомили, що у всіх автобусах Ужгорода встановлено валідатори для оплати проїзду. З 3 липня в Ужгороді запрацювали термінали для видачі транспортних карток для оплати проїзду.
Галина Гичка, Varosh
Фото: ТОВ “КМС”
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