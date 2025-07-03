В Ужгороді запрацювали термінали для видачі транспортних карток 

З 3 липня 4-х точках Ужгорода запрацювали термінали для видачі транспортних карток.

Пасажири зможуть купити картки у терміналах мережі «Сіті 24», обладнаних спеціальними диспенсерами, за адресами: ТЦ «Токіо» (вул.Легоцького, 19А), «Вопак» (вул.Яроцька, 2), «Вопак» (вул.Капушанська, 35) та у ЦНАПі. На автовокзалі, як передбачалося раніше, терміналу не буде.

— Також придбати транспортні картки можна у ЦНАПі, у нашого працівника. Він там працюватиме, поки ми не відкрили власний офіс напроти міської ради. Купити траспортну картку можна за 200 гривень. З них 117,50 — вартість картки, а решта — на оплату проїзду. Поповнювати її можна буде у терміналах міста на зручну для пасажира суму, — каже Андрій Ковалик, директор ТОВ «КМС», компанії, яка за рішенням виконкому займається встановленням системи оплати проїзду у місті Ужгород.

Відео-інструкція, як оплатити проїзд транспортною картою

Він додає, що наявність транспортних карток не означає економію, принаймні поки що. Квиток буде коштувати однаково, незалежно від того, сплачує пасажир транспортною картою, банківською чи готівкою. Однак, в компанії обіцяють, що в майбутньому використовувати транспортні картки буде вигідніше.

— В майбутньому буде запроваджено диференціацію вартості квитка для проїзду. Найдорожче буде купляти у водія, трохи дешевше — якщо розраховуватися звичайною банківською карткою, а найвигідніше буде оплачувати транспортною карткою та через мобільний додаток, — сказав Андрій Ковалик.

16 червня у міській раді повідомили, що у всіх автобусах Ужгорода встановлено валідатори для оплати проїзду. У міськраді також аносували, що з 1 липня можна скористатися транспортними картками для оплати проїзду, а на маршрутах будуть працювати контролери.

Галина Гичка, Varosh

Фото: ТОВ “КМС”

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