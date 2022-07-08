В Ужгороді за програмою релокації запрацює підприємство з Дніпра

Уже цього місяця в Ужгороді планує запуск виробництва підприємство із Дніпра – компанія SOTON. Це найбільший виробник стільникових та монолітних полікарбонатних листів України. Полікарбонатні листи є сучасним та технологічним продуктом виробництва, що широко застосовується у будівельній галузі.

Ужгород обрали в першу чергу завдяки технічним характеристикам запропонованого приміщення під норми виробництва, — розповів директор підприємства Андрій Ковальчук. Розглядали також варіанти у Львові, Івано-Франківську, в Мукачеві.

— Загалом переглянули більше 50 варіантів і зупинились саме на приміщенні в Ужгороді, — пояснив керівник SOTON. — Воно повністю відповідає нашим вимогам з точки зору конфігурації самого приміщення для виробництва продукції відповідно до європейських сертифікатів якості. Другим важливим аргументом вибору приміщення в Ужгороді було вдале логістичне розташування, оскільки близько 80% збуту продукції компанії експортується у країни ЄС: Польща, Угорщина, Чехія, Румунія та інші.

За словами Андрія Ковальчука, для компанії це було важке рішення, оскільки компанія – це люди, а людям завжди важко залишати свій дім. Готовність переїхати висловила більшість колективу разом із сім’ями, яких компанія забезпечила місцем для проживання. Тепер для запуску виробництва та подальшого розвитку компанія набирає працівників в регіоні. Так у Закарпатському центрі зайнятості відкрили вже 37 вакансій різного роду, на 5 з яких вже знайшли людей, — каже директор компанії.

Запустити підприємство планують до кінця липня.

— Наразі ми бачимо велику кількість плюсів від релокації, — розповів Андрій Ковальчук. — це, безумовно, скорочена логістика до ключових ринків збуту, посилення команди підприємства, а головне – значні перспективи для українського бізнесу та компанії SOTON зокрема. Звісно є і свої незначні мінуси – вартість за електроенергію, яка є досить високою на Закарпатті, але впевнений, що завдяки ефективному виробництву, компанія зможе повною мірою реалізувати свій потенціал.

Varosh

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