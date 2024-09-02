В Ужгороді з’явилася 69-та мініскульптура «Міцний горішок», присвячена Дню знань

Встановлено мініскульптуру на Набережній Незалежності на обмежувачі автомобільного руху навпроти постаменту Августину Волошину. Автор Роман Мурник виготовив пам’ятник за мотивами однієї з легенд про ливарника Золтана Деметра, який жив в Ужгороді на початку ХХ століття. Її переповів туризмознавець Федір Шандор у своєму блозі. Ось як звучить ця легенда:

«У середу ввечері власник ливарні, Золтан Деметер отримав дивного листа. В ньому було коротке послання і кілька горішків.

“Пане Золтан, у ваших руках фундук сорту Tonda di giffoni – справжня перлина серед горіхів. Я привіз перший саджанець з далекого італійського регіону П’ємонт. Беріг його, як зіницю ока. І ось перший врожай мого закарпатського горішка родом з Італії. Біда лише одна — його шкаралупу не здатен розламати жоден інструмент. Молотки, горіхоколи — нічого не спрацювало. Тому й прошу Вашої експертизи. Вилийте для мене особливий горіхокол для особливого горіха.”

Деметер був людиною практичного розуму і одразу ж спробував розколоти той фундук всім, що під руки траплялося. Безуспішно. Аж раптом його погляд натрапив на одну з кришок люків, на які місто якраз зробило велике замовлення. Зробивши креслення маленького інструменту, він вирішив переплавити один, з уже нині знаменитих, чавунних люків.

Коли горіхокол був готовий, Золтан взяв горішок, оцінив його поглядом, немов справжню коштовність, і спробував розколоти. Тріск… І в руках вже перлинка-горіх.

З того часу й пішла історія, що міцний закарпатський фундук може розколоти лише справжній закарпатський інструмент».

Мініскульптуру «Міцний горішок» встановили в місті 1 вересня 2024 року на честь Дня знань. Згідно з ідеєю, наука символізує міцний горішок, який належить розколоти школярам.

До слова, фундук, а також різні солодкі його варіації, набули великої популярності в нашому регіоні та за його межами. А горішки в рожевому шоколаді, які з’явились цьогоріч і присвячені ужгородським сакурам, стали ще однією гастрономічною родзинкою Закарпаття.

Лариса Липкань для Varosh