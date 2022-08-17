В Ужгороді визначили оператора автоматизованої оплати проїзду в громадскому транспорті

В Ужгороді визначили оператора автоматизованої оплати проїзду на міських автобусних маршрутах, досі в місті його не було. Ним стала компанія із Київської області – ТОВ «КМС», її партнером з реалізації проєкту в Ужгороді стала словацька компанія EMLINES s.r.o.

За інформацією міськради, конкурс на визначення оператора оголосили 13 липня 2022 року і ТОВ «КМС» було єдиним претендентом на участь у конкурсі.

Віталій Готра, директор КП «Ужгородський муніципальний транспорт» розповів Varosh, що основну функцію буде виконувати словацька компанія: все обладнання, все програмне забезпечення надають вони.

— Я так розумію, що КМС буде оператором ринку, а EMLines буде постачати обладнання і програмне забезпечення, — сказав Віталій Готра. — Вони працюють у 18 країнах Європи і світу. Ми наразі не маємо технічної специфікації дорожньої карти, поки міськрада не підпише з ними договори, доки вони офіційно не стануть оператором, то нам не давали ніякої інформації щодо встановлення дорожньої карти їхніх робіт. З появою дорожньої карти ми зможемо говорити про терміни встановлення терміналів, скільки карт вони планують видати, які це будуть карти, яка буде система оплати проїзду, які будуть квитки — усе це знатимемо після того, як буде підписаний договір.

У міськраді наразі готують відповідний проєкт рішення виконкому, після чого укладатимуться договори між виконкомом, оператором та перевізниками. Із моменту укладання договорів оператор замовлятиме та виготовлятиме необхідне обладнання: валідатори, бортові системи та комп’ютери, квиткомати, транспортні, пільгові та учнівські картки, які як і програмне забезпечення постачатиме словацький партнер.

— Якщо компанія реалізує те, що вони реалізували в Європі, — каже Віталій Готра, — то в нас стоятимуть на зупинках квиткомати, можна буде придбати разові квитки, будуть валідатори в автобусах, які будуть зчитувати пільгову картку і транспортну картку, будуть повноцінні системи оплати проїзду у водія, де можна буде розрахуватися готівкою, якщо людина не має картки і отримати фіскальний чек. Це буде повноцінна система оплати проїзду.

Varosh

Фото Ужгородська міська рада

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