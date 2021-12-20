Програма подій в Ужгороді на новорічно-різдвяні свята

18 грудня

18.00 Урочисте засвічення вогнів ялинки

«Хода помічників Миколая» (маршрут: площа Поштова – набережна Незалежності – вулиця Корзо – площа Театральна – площа Шандора Петефі);

новорічні забави біля ялинки;

театралізоване дійство від акторів КЗ «Закарпатський академічний обласний театр ляльок». площа Шандора Петефі

18 грудня 2021 року – 19 січня 2022 року

10.00 Новорічно-різдвяний ярмарок

площа Шандора Петефі

Новорічно-різдвяна локація «Їж двіж»

набережна Незалежності, 6

18 – 19 грудня

«Йду на зустріч з Миколаєм». Резиденція Святого Миколая для маленьких відвідувачів та їх батьків

18 грудня з 19.00 до 21.00

19 грудня з 12.00 до 14.00 та з 16.00 по 20.00

площа Шандора Петефі

19 грудня

14.00 Благодійний забіг до Дня Святого Миколая

площа Театральна

14.00 Розважальний квест з костюмованими персонажами, іграми, розвагами від акторів КЗ «Закарпатський академічний обласний театр ляльок»

площа Шандора Петефі

15.00 Концертна програма «Ми танцюєм і співаєм для Святого Миколая» за участі творчих колективів міста

площа Шандора Петефі

16.00 Програма для дітей та молоді «Зустріч зі святим Миколаєм» від Греко-католицької Богословської Академії ім. Блаженного Теодора Ромжі та Душпастирства молоді м. Ужгород

площа Шандора Петефі

21 грудня

16.00 Різдвяний концерт учнів КЗ «Ужгородська музична школа №1 ім. П.І. Чайковського» в Ужгородській реформаторській церкві

площа Жупанатська, 4

23 грудня

15.00 «Коли зійде зірка»: відкриття різдвяного вертепу

площа Шандора Петефі

27 грудня

10.00 Турнір із футболу «Кубок Діда Мороза» серед команд мікрорайонів Ужгорода

стадіон «Автомобіліст», вул. Капушанська, 112 а

16.00 Артмоб «Вінчуєме Вам, добрі люде» із Заслуженим академічним Закарпатським народним хором

площа Шандора Петефі

9 січня 2022 року

14.00 «Ой, радуйся, земле»: різдвяна коляда

площа Шандора Петефі

10 січня

15.00 Різдвяні читання «Святкові вогники Різдва»

бібліотека-філія № 2, вулиця 8-го Березня,19

13 січня

14.00 «Різдвяні мотиви» від артистів КЗ «Закарпатська обласна філармонія»

площа Шандора Петефі

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