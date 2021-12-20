Програма подій в Ужгороді на новорічно-різдвяні свята

18.00 Урочисте засвічення вогнів ялинки
«Хода помічників Миколая» (маршрут: площа Поштова – набережна Незалежності – вулиця Корзо – площа Театральна – площа Шандора Петефі);
новорічні забави біля ялинки;
театралізоване дійство від акторів КЗ «Закарпатський академічний обласний театр ляльок». площа Шандора Петефі
10.00 Новорічно-різдвяний ярмарок
площа Шандора Петефі
Новорічно-різдвяна локація «Їж двіж»
набережна Незалежності, 6
«Йду на зустріч з Миколаєм». Резиденція Святого Миколая для маленьких відвідувачів та їх батьків
18 грудня з 19.00 до 21.00
19 грудня з 12.00 до 14.00 та з 16.00 по 20.00
площа Шандора Петефі
14.00 Благодійний забіг до Дня Святого Миколая
площа Театральна
14.00 Розважальний квест з костюмованими персонажами, іграми, розвагами від акторів КЗ «Закарпатський академічний обласний театр ляльок»
площа Шандора Петефі
15.00 Концертна програма «Ми танцюєм і співаєм для Святого Миколая» за участі творчих колективів міста
площа Шандора Петефі
16.00 Програма для дітей та молоді «Зустріч зі святим Миколаєм» від Греко-католицької Богословської Академії ім. Блаженного Теодора Ромжі та Душпастирства молоді м. Ужгород
площа Шандора Петефі
16.00 Різдвяний концерт учнів КЗ «Ужгородська музична школа №1 ім. П.І. Чайковського» в Ужгородській реформаторській церкві
площа Жупанатська, 4
15.00 «Коли зійде зірка»: відкриття різдвяного вертепу
площа Шандора Петефі
10.00 Турнір із футболу «Кубок Діда Мороза» серед команд мікрорайонів Ужгорода
стадіон «Автомобіліст», вул. Капушанська, 112 а
16.00 Артмоб «Вінчуєме Вам, добрі люде» із Заслуженим академічним Закарпатським народним хором
площа Шандора Петефі
14.00 «Ой, радуйся, земле»: різдвяна коляда
площа Шандора Петефі
15.00 Різдвяні читання «Святкові вогники Різдва»
бібліотека-філія № 2, вулиця 8-го Березня,19
14.00 «Різдвяні мотиви» від артистів КЗ «Закарпатська обласна філармонія»
площа Шандора Петефі
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