В Ужгороді відкриється новий салон майстерності: що чекає на гостей свята

9 вересня в Ужгороді відкривається новий салон майстерності. Сьогодні мережа українського бренду електроінструментів для будівництва та ремонту Dnipro-M – це понад 380 просторів, де кожен може знайти свій улюблений інструмент та відчути легкість і задоволення від роботи, створюючи щось своїми руками.

З нагоди відкриття салон підготував подарунки та святкові знижки.

Що чекає на гостей?

Знижка 20% на весь чек (за умови, що в ньому є електроінструмент).

Всім новим покупцям подарують персональну знижку у розмірі 200 грн на першу покупку (від 1000 грн).

Під час свята на всіх гостей чекатиме затишна тест-зона. Тут всі охочі можуть не просто потримати будь-яку техніку в руках, а попрацювати нею, щоб поглянути на інструмент у дії. Зокрема, можна буде випробувати нові акумуляторні лінійки на 12 та 20 В, бензопили, перфоратори, зварювальне обладнання та багато іншого.

Продавці залюбки проконсультують вас щодо інструменту та сервісу, а також дадуть корисні поради й пригостять смачними солодощами та ароматною кавою.

Кілька цікавих фактів про бренд:

Dnipro-M – це інструмент з українською душею. Над його розробкою щоденно працюють понад 100 вітчизняних інженерів та дизайнерів. Всі інструменти виготовляються на 120 заводах, розташованих у Китаї, Індії, Польщі, Туреччині та Україні.

Dnipro-M – завжди поруч. Компанія швидко зростає, щоб бути біля вашого дому або роботи: якщо у 2019 році в Україні налічувалося 73 салони, то у 2020 році – 155, а у серпні 2021-го – більше 380. До салонів бренду можна завітати в усіх великих та більшості середніх міст країни.

Dnipro-M створює сервіс, який надихає: пропонує клієнтам гарантію 3 роки на електроінструмент, безкоштовну кур’єрську доставку, знижку за самовивіз товару, систему бонусів та акцій. У кожному салоні можна власноруч протестувати інструмент. Якщо знадобиться відремонтувати техніку, її приймуть протягом 3 хвилин та полагодять за 3 години або швидше, а якщо несправність складна — не довше 3 робочих днів. Продавці з радістю допоможуть з будь-яких питань, підтримають розмову за горнятком запашної кави та пригостять смаколиками.

Відкриття триватиме протягом 9-11 вересня за адресою м. Ужгород, вул. Олександра Блистіва, 1

Детальну інформацію можна отримати за номером +38 (067) 414 5375 або на сайті https://dnipro-m.ua/

Varosh

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