В Ужгороді відкриється новий салон майстерності: що чекає на гостей свята

9 вересня в Ужгороді відкривається новий салон майстерності. Сьогодні мережа українського бренду електроінструментів для будівництва та ремонту Dnipro-M – це понад 380 просторів, де кожен може знайти свій улюблений інструмент та відчути легкість і задоволення від роботи, створюючи щось своїми руками.
З нагоди відкриття салон підготував подарунки та святкові знижки.
Dnipro-M – це інструмент з українською душею. Над його розробкою щоденно працюють понад 100 вітчизняних інженерів та дизайнерів. Всі інструменти виготовляються на 120 заводах, розташованих у Китаї, Індії, Польщі, Туреччині та Україні.
Dnipro-M – завжди поруч. Компанія швидко зростає, щоб бути біля вашого дому або роботи: якщо у 2019 році в Україні налічувалося 73 салони, то у 2020 році – 155, а у серпні 2021-го – більше 380. До салонів бренду можна завітати в усіх великих та більшості середніх міст країни.
Dnipro-M створює сервіс, який надихає: пропонує клієнтам гарантію 3 роки на електроінструмент, безкоштовну кур’єрську доставку, знижку за самовивіз товару, систему бонусів та акцій. У кожному салоні можна власноруч протестувати інструмент. Якщо знадобиться відремонтувати техніку, її приймуть протягом 3 хвилин та полагодять за 3 години або швидше, а якщо несправність складна — не довше 3 робочих днів. Продавці з радістю допоможуть з будь-яких питань, підтримають розмову за горнятком запашної кави та пригостять смаколиками.
Відкриття триватиме протягом 9-11 вересня за адресою м. Ужгород, вул. Олександра Блистіва, 1
Varosh
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