В Ужгороді відкривається громадський майданчик для кросфіту

Депутатка міської ради Ірина Азізян та спортсмен Микола Фомішкін реалізовують проєкт доступного спорту на території стадіону “Авангард”

Передісторія: 5 років тому Микола Фомішкін, засновник студії “BODYZONE”, 10 років працює в сфері фітнесу, звертався до вищого керівництва області з таким же проєктом: умовний контейнер із підвісом, внутрішньою частиною з обладнанням, зовнішньою частиною, яка доступна всім. Однак, його не затвердили, мовляв не підходить, некрасива проекція і не буде на нього попиту.

Микола: “Працюючи 10 років у сфері фітнесу, розумію: важко самодисциплінуватися. Не вірю, що знайдеться багато людей, які хочуть займатися самостійно. А проєкт направлений на те, щоб зібрати людей, котрі вже розуміють: їм потрібний спорт. Наш центр дасть змогу в комунікації. Збільшуватиметься мотивація, бачитимуть приклади в інших спортсменах, як можна прогресувати. Зокрема, це можливість займатися з тренерами просто неба. Радий, що хоч і через 5 років, але проєкт реалізовується завдяки Ірині, людині, котра дуже близька до спорту”.

“Кросфіт-майданчик – громадський простір. Він важливий для розвитку інфраструктури міста. Це те, де люди проводять своє дозвілля. В Ужгороді громадські простори страждають. Здебільшого ними ніхто не займається. Із досвіду знаю: знайти турнік – проблема. Коли готувалася до спортивних змагань півтора року тому, постало питання: де знайти турнік або рукоходи. Не завжди є змога піти в спортзал, заплатити за вхід, щоб позайматися недовго (різні обставини бувають). Ті турніки, які можна знайти в дворі – скоріше для вибивання килимів: високі та ржаві. Громадський простір – це і про виховний процес молоді. Якщо саме місто не дає можливості для розвитку, люди не будуть займатися спортом”, – каже Ірина Азізян, депутатка Ужгородської міської ради, легкоатлетка.

Ірина: “Коли побачила проєкт, зрозуміла: дуже добра ідея. Однак де брати кошти? Ще потрібно було знайти місце, яке підходить за всіма характеристиками. Проєкт – масштабний. Слід урахувати площу, доступність до людей, щоб поблизу був спортивний комплекс. Коли стала депутатом, з’явилася можливість розвивати місто в цьому плані. Нехай для когось це дивно й незрозуміло, а для мене розвиток спортивної галузі – надважливий. Бюджет – міський, який спрямований за моєї ініціативи і в подальшому за допомогою моїх колег по фракції в реалізацію проєкту”.

Ініціатива стартувала весною. Проте, втілити її в життя виявилося непросто. Виникли труднощі з пошуком місця.

“Спільно з Миколою почали шукати тих, хто займається. Не так багато фірм. Микола підказував, які саме інвентарі потрібні, у якій кількості. Бо я штангу беру, а він їх безпосередньо купує (працює з цим). Уже потім було проєктування. Ним займається міськрада. Далі розглядали місцину. Вибрали “Авангард”. Бо це зручно: є поле, бігова доріжка. Потім оголосили тендер. Підрядна команда, яка його виграла, професіонали своєї справи”, – розповідає Ірина.

Комплекс поділений на дві частини. Зовнішня буде доступна всім у будь-який час (коли працює стадіон). У ній облаштують турніки, бруси, вертикальний канат, рукоходи, скелелазна стіна, розрахована на ходіння по горизонталі. Висота – близько 3 метри. У внутрішній частині зберігатиметься обладнання; міститиме зону для переодягання, гантелі, гирі. Працювати з обладнанням можна тільки під наглядом професіональних тренерів.

“Із тренерами буде домовленість, що вони приходять й під свою відповідальність видають обладнання. Будуть як безкоштовні, так і платні тренування. Розрахований проєкт на буд-який контингент. Починаючи від людей, котрі не можуть собі дозволити займатися в залі, закінчуючи професіональними спортсменами: футболістами, легкоатлетами, волейболістами”, – розказав Микола.

За місяць об’єкт буде готовий до відкриття.

Тетяна Лесюк.

Varosh