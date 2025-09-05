В Ужгороді відкрили серію концертів до 100-річчя Михайла Кречка

Сьогодні, 5 вересня у Кафедральному Хрестовоздвиженському соборі, а у вівторок, 9 вересня у Художньому музеї ім.Й.Бокшая пройдуть концерти хорової музики, присвячені 100-річчю Михайла Кречка. Концерт у соборі став першим у серії концертів, присвячених дню народження композитора, керівника та хорового диригента Закарпатського народного хору Михайла Кречка.

Два колективи — Закарпатський народний хор та Академічний хор студентів КНУКІМ “ANIMA” — виконають твори в обробці композитора.

— Для мене важливо, що хор “Кантус” окремо шануватиме пам’ять батька, — розповіла Varosh Наталя Кречко, донька композитора, керівниця хору “ANIMA”. — І теж будуть звучати його твори, і твори, які з ним певним чином пов’язані. Для батька твори Лятошинського, Станковича були такими знаковими, він вважав, що диригент український не може бути професіоналом, якщо він не знає достеменно хорової творчості Лятошинського. Зі Станковичем він товаришував, і прем’єрні твори його виконував. Тож такі знакові імена, знакові твори теж будуть звучати 9 вересня на концерті.

Наталя Кречко розповіла, що цього року вийшло друком повне зібрання творів батька: від його авторських творів до обробок. У в цю збірку ввійшли релігійні твори, літургія, вони надруковані вперше і друк такої книги — особливо Літургії — був мрією Михайла Кречка.

— Це було буквально останнє, що він дописував до кінця свого життя, він писав цю літургію більше 10 років. Це було його поклик душі. Він присвячував її пам’яті свого сина, який, на жаль, пішов в життя дитиною. Сьогодні ми не зможемо виконати всю літургію, але один з творів з літургії ми виконаємо. Ще співатимемо один твір веселий, комічний твір, буде героїчний твір, ліричний твір. Тобто його творчість в таких різних жанрово-стильових, скажімо, і емоційних фарбах, — сказала Наталя Кречко.

Закарпаття — місце сили

Михайло Кречко велику частину свого життя був пов’язаний з Ужгородом, Закарпатським народним хором і навіть при після переїзду в Київ, усі можливі відпустки бував тут і не тільки відпустки, чимало гастролів планував з тим, щоби бути саме в Ужгороді. Ужгород був його місцем сили, його вічним коханням. Безліч музичних творів написано ним про природу Закарпаття.

Для Еміла Сокача Михайло Кречко був в першу чергу вчителем у Київській консерваторії. Однак тільки тепер він бачить і розуміє його масштаб як творчої особистості.

— Це була людина, яка не диктувала, що треба робити і куди знімати руку, а вона заставляла думати, шукати.

Це було його головне кредо — оцей пошук. Він неодноразово був в Закарпатті, він придумав таку історію як хорову філармонію. Він сюди приїжджав, і з усіма хормейстерами області збиралися семінари, відкриті заняття, прослуховування колективів, з обговореннями. Це було дуже важливо. Я мав нагоду це чути з його уст, коли він каже народному хору, самостійному, який має йти на підтвердження звання: “А чому в вашому репертуарі програми тільки дві закарпатські пісні?” А то радянський час, то треба обов’язково про партію, про Леніна співати. І не вистачало вже часу співати свою музику. Але він пояснював, що ніхто не буде співати нашу музику крім вас.

Що можна буде почути на концерті хору “Cantus”

На концерті в Художньому музеї хор виконає частини із Літургії Михайла Кречка, деякі його авторські твори, обробки закарпатських пісень і періоду закарпатського хору, і вже київського періоду.

— Будемо співати, звичайно, тих композиторів, з якими він співпрацював, яких він підтримував, і як викладач, яких ставив за приклад, які були для нього дуже важливі, як особистості композиторські. Це і Євген Станкович, і Гаврилець, і Лятошинський. Це та українська класика, на якій ми виросли і виховувались.

Концерти, присвячені 100-річчю Михайла Кречка продовжаться і в Києві: 1 жовтня концерт організовує Муніципальний театр опери і балету. Одним із його засновників був саме Михайло Кречко, тож це буде концерт пам’яті. 17 листопада планується теж великий концерт у Будинку Національного радіо: участь у ньому братимуть знакові хорові колективи.

Зоряна Попович, Varosh

Фото архівні/Центральний державний аудіовізуальний та електронний архів

