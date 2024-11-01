В Ужгороді відкрили ресторан KFC: цікаві факти про новий заклад

В Ужгороді, у приміщенні ТРЦ “Корона” на площі Театральній відкрився перший у місті ресторан світового лідера швидкого харчування KFC (Kentucky Fried Chicken). Цей заклад став 15-м, що відкрився в Україні з початку повномасштабного вторгнення, — кажуть у мережі.

Спеціальних акцій у ресторані з нагоди відкриття не передбачено, окрім традиційної прикраси входу та залу в стандартних кольорах мережі: червоному, чорному та білому. В закладі працюватиме 30-35 людей. В ресторані площею у 256 кв.м є пандус для людей з інвалідністю та спеціально обладнаний туалет. Працюватиме заклад щодня з 8:00 до 23:00.

Нагадаємо, цього року бренд відкрив три нових ресторани в Україні: нові заклади з’явилися також у Києві та Білій Церкві. Таким чином до кінця року мережа налічуватиме 64 ресторани. Новий київський заклад став 25-м у місті, а ужгородський та білоцерківський — першими ресторанами в містах.

Водночас в Ужгороді на проспекті Свободи, поблизу 16-поверхівки, будується заклад міжнародної мережі швидкого харчування McDonaldʼs.

Зоряна Попович, Varosh

Фото Олександра Богданова

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