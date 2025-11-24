Для того, щоб якнайбільше дітей могли відкрити для себе шахи – гру, яка навчає мислити наперед, аналізувати, планувати та приймати рішення, в Ужгороді відкрили безплатну шахову школу. Створили її, щоб популяризувати шахи серед тих, хто, можливо, ніколи не почав би цим займатися, — пояснює ініціатор відкриття школи, батько трьох синів, які з дитинства захоплюються шахами, Юрій Мага. За його словами, це певний соціальний проєкт родини, спрямований на розвиток шахового спорту в місті.

У школі працюють два досвідчені тренери, один з яких – Юрій Довжик – міжнародний майстер з шахів із 20-річним досвідом тренерської діяльності, та Ярослав Казик – має 1-й спортивний розряд та 10-річний досвід тренерства. Заняття проводяться для двох груп: початківців, які тільки знайомляться з грою, та дітей, які вже мають досвід.

– В Ужгороді недостатньо розвинутий цей вид спорту, – каже Юрій Мага. – Наші діти раніше займалися індивідуально або в не дуже пристосованих локаціях. Коли їздили на змагання в інші міста, бачили, що там шахи набагато сильніше розвинуті. Тому захотіли зробити свій внесок у розвиток цього спорту в нашому місті.

Перші успіхи

Хоча школа офіційно запрацювала лише два місяці тому, вона вже налічує близько 15-20 учнів. Частина з них прийшла з тренерами, які раніше проводили заняття індивідуально, а також приєдналися нові діти. Учні школи вже беруть участь у змаганнях у Мукачеві та Львові. У школі займаються діти-переможці та призери внутрішніх та міжнародних змагань, призери чемпіонатів Закарпатської області. Окремо є заняття для початківців, так і для дітей із досвідом, графік занять – за посиланням.

Школа “Перший хід” розташована в оновленому будинку в центрі міста, позаду четвертої школи, на вулиці Дайбозькій, 4. Заняття вже тривають, і школа відкрита для всіх охочих.

Підтримай роботу незалежного медіа на Закарпатті — долучайся до спільноти Varosh.

Зоряна Попович, Varosh

Фото надані Юрієм Магою

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах – Facebook та Instagram.