В Ужгороді відкрилася фотовиставка Валентина Кузана, присвячена проблемі домагань у публічних місцях

В Ужгороді, в атріумі Закарпатської ОДА, презентували фотопроєкт “Небезмежність”. Він присвячений проблемі домагань у публічних місцях, відтак об’єднав 14 світлин та історії жінок із різних куточків України, яких домагались у громадських місцях.

Проєкт створений у рамках інформаційної кампанії “Розірви коло” UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення. Відзнімкував ці історії закарпатець Валентин Кузан.

«Захоплююся героїнями цього проєкту: вони або подолали, або продовжують долати наслідки тих травм, яких їм колись завдали. У тому числі – говорячи про те, що відбулося, впливаючи на сприйняття харасменту у своїх середовищах. І поважаю вибір тих, хто в останній момент відмовився від публікації своєї історії, прислухавшись до себе і зрозумівши, що в цей момент це завдасть їм шкоди», – розповідає фотограф.

Валентину емоційно важко далася ця фотосесія, адже кожна історія сповнена жахом.

«Найбільше відкриття під час роботи над проєктом – скільки непроговореного жаху жінки тримають в собі, боячись (і дуже небезпідставно) публічного осуду, хоча, абсолютно не були винні в тому, що сталося. Наскільки масове це явище. Не раз бачив погляд потенційних учасниць, за яким крилося так багато, що краще для них було просто не витягувати це на поверхню».

Фотопроєкт наразі побував у Києві, Харкові, Маріуполі, Мелітополі та Бердянську. Ужгород є шостим містом експозиції. Триватиме до 10 червня.

“Небезмежність” створено в рамках інформаційної кампанії “Розірви коло” UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення. Співорганізатором на Закарпатті виступила Закарпатська обласна рада. До організації також долучилась Ужгородська міська рада, яка в цьому році розпочала з UNFPA партнерство по двох проєктах, присвячених протидії та запобіганню домашньому насильству.

«Зараз дуже приємно бачити виставку в місті, де я прожив 12 років. У регіоні, де я народився і виріс. Де живуть мої старші діти, які вже бачили фото, частково читали історії і це, певно, найважливіше, що можна було зробити – показати їм, як бути не має».

Varosh