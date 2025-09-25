В Ужгороді відбулася найбільша технологічна конференція Закарпаття Future Code:AI

20 вересня в Ужгороді пройшла найбільша технологічна конференція регіону Future Code:AI, яка зібрала понад 300 учасників та 20 спікерів для обговорення майбутнього штучного інтелекту в українському бізнесі.

Конференція стала ключовою платформою для діалогу про роль AI, його виклики та можливості впровадження. Учасники змогли отримати практичні інсайти для застосування штучного інтелекту в бізнесі, освіті та суспільстві.

Програма конференції Future Code:AI включала чотири основні панелі. Перша була присвячена етичним аспектам використання ШІ з участю представників UCloud, Мінцифри та УжНУ. Друга дискусія продемонструвала реальні бізнес-кейси впровадження AI від компаній Sigma Software, Vodafone Україна, EPAM Ukraine та UKRSIBBANK.

Найгарячішою стала третя панель про протистояння AI та аутсорсингу, де обговорювали трансформацію ІТ-ринку. Завершальна дискусія була присвячена українським стартапам у сфері AI та Deep Tech.

Перемога команди зі Сваляви

За підтримки Українського фонду стартапів відбувся Startup Pitch Stage, де змагалися шість команд. Перемогу здобула команда зі Сваляви Stick Friend. Студенти Свалявського професійного коледжу розробили унікальну палицю з кнопкою SOS та GPS-трекером. Друге та третє місця посіли Progalit SaMD та CompAlign відповідно.

“Ця конференція дала не лише знання, а й конкретні можливості. Стартапи отримали фідбек і контакти інвесторів, бізнеси побачили реальні кейси впровадження AI, студенти — нові ідеї для навчання і досліджень. Це інвестиція в майбутнє регіону“, — підкреслив організатор Станіслав Шикалов.

Подію організували ІТ-кластер Закарпаття, AI HOUSE, УжНУ та Управління у справах культури Ужгородської міської ради. Генеральним партнером виступив UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

