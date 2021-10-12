В Ужгороді відбулася церемонія нагородження переможців проєкту «Ужгородці, якими ми пишаємося» (ФОТО, ВІДЕО)

8 жовтня у Гостинному дворі «Чарда» відбулася урочиста церемонія нагородження номінантів та переможців проєкту «Ужгородці, якими ми пишаємося». Проєкт стартував ще влітку з метою відзначити видатних, талановитих людей нашого міста. Завдяки ужгородцям організатори сформували 10 номінацій та відібрали трійку претендентів на перемогу у кожній з них. Впродовж кількох тижнів тривало відкрите голосування за переможців. На церемонії нагородження результати були озвучені.

Відтак, у номінації «Люди сцени» перемогу здобула Наталія Орєшнікова – головна режисерка Закарпатського академічного обласного театру ляльок. У номінації «Люди слова» з Тетяною Літераті конкурували знані автори Андрій Любка й Олександр Гаврош. Втім, ужгородці найбільшу кількість голосів віддали саме Тетяні, журналістці й дослідниці історії міста.

«Зі мною у номінації було двоє розкішних чоловіків, які видаються накладами, про які я можу лише мріяти, у яких є армія фанатів. І тут, якимось чином, якимось дивом я стаю переможницею. Дякую усім, хто проголосував за мене» – каже Тетяна Літераті, журналістка.

У номінації «Люди спорту» ужгородці підтримали Валерію Юзьвяк – дворазову чемпіонку Європи і бронзову призерку чемпіонату світу з художньої гімнастики. «Люди-бренди»: тут перемогла Любов Керецман – кондитерка-рекордсменка. В номінації «Люди знань» – Михайло Сачко, художній керівник зразкового ансамблю танцю «Джерельця Карпат». А перемогу в номінації «Люди мистецтва» взяла Ольга Ладижець, художниця, керамістка, ілюстраторка книжок.

«Я дуже вдячна усім, хто мене підтримав. Для мене ця нагорода знакова. Я пишаюся нею, бо у нас, ужгородських митців, шалена конкуренція. Ми любимо азартно змагатися один з одним. У нас з Танею (РЕД. Тетяна Літус – керамістка й гончариня також була номінована у категорії «Люди мистецтва» в проєкті «Ужгородці, якими ми пишаємося» ) був дуже маленький відрив. І цей азарт нічим не передати. Він, навіть, відірвав мене від майстерні» – ділиться враженнями Ольга Ладижець, переможниця у номінації «Люди мистецтва».

Юрій Славік – історик, гід-екскурсовод, організатор фестивалю середньовічної культури «Срібний Татош» став переможцем в номінації «Люди промоції міста». «Люди медицини»: першість у Людмили Лої , лікарки Ужгородської станції екстреної медичної допомоги. Категорія ж «Люди, які рятують та захищають» – за Олександром Соломінським, гірським рятувальником аварійно-рятувального загону спецпризначення. А в номінації «Люди добра» першість за Властою Рейпаші, волонтеркою та очільницею громадської організації «Відродження України – Закарпатської області».

«Я не чекала, що мене нагородять. Дуже гарно дякую. Але це не моя особиста нагорода. Це нагорода всіх волонтерів Закарпаття, які віддають частинку тепла, своєї душі для того, щоб цей світ став кращим»– поділилася враженнями Власта Рейпаші, волонтерка.

Переможці були нагороджені великим бронзовим та малим срібним платанами, пам’ятними відзнаками, які спеціально для проєкту створили скульптор Богдан Корж та ювелір Олег Коваль. Вручили переможцям нагороди діти, учасники ще одного популярного проєкту «Ужгород – місто талантів». Разом з тим без уваги не залишилися усі номінанти проєкту. Їх відзначили пам’ятними дипломами.

«У залі зібралися люди, які для мене особисто є прикладом, як можна жити своєю справою, творити добро на благо міста і ужгородців. Саме ви створюєте Ужгород, саме ви своєю безумовною любов’ю до рідного міста робите наше життя кращим» – підсумував Півень Андрій, організатор проєкту, засновник Фонду Андрія Півня.

Захід зібрав чимало знаних людей Ужгорода та став справжнім святом музики, приємних емоцій, вдячності й теплої атмосфери. Позитивний настрій гостям подарували гурти «Чаламада» та «Vandor», команда «Наша Файта», виконавці Галина Гаврилко, Марта Липчей, квартет «Емілія», студія сучасного танцю «Бліц», клуб спортивного танцю «Грація», театр вогню «Fire Life» й багато інших цікавих концертних номерів.