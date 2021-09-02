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Новини

В Ужгороді відбудеться Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль 2021

2 Вересня 2021 9

5-10 жовтня в Ужгороді відбудеться Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль 2021!

У рамках кінофестивалю передбачається:

Всі офлайн зустрічі відбуватимуться з дотриманням карантинних вимог.

Всі заплановані активності – безкоштовні.

Carpathian Mountain International Film Festival 1

Анна Шуліка,

комунікаційна менеджерка CMIFF

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# CMIFF # Карпати # Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль 2021 # кінофестиваль # ужгород

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