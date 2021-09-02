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В Ужгороді відбудеться Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль 2021
5-10 жовтня в Ужгороді відбудеться Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль 2021!
У рамках кінофестивалю передбачається:
- покази фільмів (офлайн та онлайн), які взяли участь у кіноконкурсі CMIFF
- майстер-класи та творчі зустрічі з представниками кіноіндустрії (акторами, режисерами, сценаристами, кінознавцями та продюсерами)
- тематичні вечірки, спеціальні події та інші заходи
- фотовиставка “Збереження пралісів та дикої природи Карпат”
Всі офлайн зустрічі відбуватимуться з дотриманням карантинних вимог.
Всі заплановані активності – безкоштовні.
Анна Шуліка,
комунікаційна менеджерка CMIFF