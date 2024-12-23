Ветерани та чинні військові змагалися на Іграх нескорених захисників в Ужгороді

Спортивний турнір з функціональних та силових видів спорту серед військових та ветеранів, в тому числі з інвалідністю внаслідок війни, пройшов у спортивній залі «Карпатської Січі» в спорткомплексі «Юність» в Ужгороді.

Як розповів у коментарі Varosh співорганізатор турніру, лідер організації «Карпатська Січ», учасник російсько-української війни Тарас Деяк, до участі у змаганнях зареєструвалося 55 спортсменів, зокрема, 9 ветеранів війни з інвалідністю.

«Були учасники з Ужгорода, Перечина, Великого Березного, Хуста, Драгова, Мукачева – майже з усіх районів області. Змагалися як ветерани, так і чинні військові різних підрозділів – прикордонники Чопського прикордонного загону, нацгвардійці, військові СБУ підрозділу «Альфа», представники поліції ТОР, теорборонівці. Серед них і четверо жінок», – розповів Тарас Деяк.

Під час турніру учасники змагалися у трьох дисциплінах: проходження дистанції в 500 м на велотренажері Rogue Echo Bike; веслування в 500 м на тренажері Concept 2 Model D; жим лежачи 50% від власної ваги на кількість разів у вагових категоріях: до 70 кг, до 90 кг та 90 кг+.

Основною метою змагань, каже Тарас Деяк, було налагодження комунікації між ветеранами, зокрема, з інвалідністю для подальшого спільного напрацювання стратегії підготовки до масових спортивних змагань, формування для участі у них команди від Закарпаття та спільних тренувань.

«Ми нарешті побачилися, поспілкувалися і вже навіть мали розмову про можливість проведення якогось зимового кубка. Ми почули запити від ветеранів та військових, які б іще змагання були для них цікаві. Обмінялися думками, хто як може долучитися до розвитку спортивного руху з метою реабілітації: наприклад, Рустам Росул зголосився навчити хлопців стрільбі з лука», – сказав Тарас Деяк.

Після проведеного турніру, за його словами, найближчим часом буде сформована робоча група, яка розроблятиме подальший план заходів та працюватиме в напрямку підготовки команди з Закарпаття у всеукраїнських ветеранських змаганнях. Команду так само формуватимуть з ветеранів, котрі матимуть бажання спробувати свої сили у подібних турнірах.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надані Тарасом Деяком

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