В Ужгороді стартував унікальний театральний проєкт для дітей

Закарпатський академічний обласний театр ляльок “Бавка” відкрив новий театральний сезон! Крім того, що це ювілейний 45-й сезон, цього разу до репертуару долучається просвітницький тур вистави “Пригоди Сливочки”, яку вже з початку місяця покажуть у більшості шкіл Ужгорода.

Ця постановка створена спеціально для дітей віком від трьох років у партнерстві з інноваційною стоматологічною клінікою “Естет”. Вона розповідає про хлопчика Петрика, який потрапляє у казкову Зуболандію і зустрічає хороброго Сливочку, Зубних фей і навіть вальяжного Карієса. У легкому, музичному й сучасному форматі діти дізнаються про те, як піклуватися про свої зубки і не боятися стоматологів.

“Це вистава, яка не повчає, а запрошує до гри. Вона дозволяє дитині самій зробити висновки: чому важливо чистити зуби, що таке Карієс і як діяти, коли болить. Ми говоримо з дитиною її мовою — через героїв, музику й емоції”, — розповідає режисерка вистави Наталія Орєшнікова.

Прем’єра вистави відбулася 1 червня 2025 року — до Дня захисту дітей та Дня народження Сливочки.

Після прем’єри вистава увійшла до постійного репертуару театру — у вересні виставу планують показати понад 20 разів у театрі та різних школах Ужгорода. Театр “Бавка” працює в тісній координації з адміністраціями закладів, щоб охопити максимальну кількість учнів. Крім цього, її також можна буде переглянути у театрі “Бавка” протягом усього сезону.

Це не просто культурна ініціатива, а важлива частина дитячої освіти у м’якій формі. “Пригоди Сливочки” — це спосіб делікатно й доступно передати дітям важливі знання про здоров’я. Через гумор, пісні, ляльок і фантазію вистава допомагає дітям не лише запам’ятати правила догляду за зубами, а й сформувати до них позитивне ставлення. А значить — зробити перші кроки до турботи про себе.

Дізнайтесь більше на сайті театру ляльок “Бавка”.

Ірина Сов’як для Varosh

Світлини: театр ляльок “Бавка”