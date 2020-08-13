В Ужгороді проведуть курс про жіноче здоров’я для дівчат-підлітків

В Ужгороді розпочинається проєкт “Мамо, у мене місячні”. Це буде курс із п’яти занять для дівчат від 11 до 16 років. Два заняття – від психологині Тетяни Хорошилової, два – від гінекологині Юліанни Федько, також відбудеться ще одне заняття-рефлексія.

Буде конкурсний відбір. Свою заявку заповніть тут. Організатори відберуть двадцять учасниць: 10 дівчат віком від 11 до 14 років, та 10 дівчат – 14—16 років. Заявки приймаються до 17 серпня, результати – до 20 серпня.

Далі – деталі від організаторок.

Проєкт “Мамо, у мене місячні” – це про дівчат і для дівчат. Для кращого розуміння себе і свого тіла. Ми розкажемо тобі про особливості жіночої анатомії, навчимо правильно обирати засоби гігієни та відчувати найрізноманітніші сигнали свого тіла. А ще розкажемо про те, як важливо вміти прийняти себе та берегти особисті кордони.

Тема менструації – одна із таких, яка табуюється та обростає соромом і стереотипами. З дівчатами рідко говорять про менструацію, не пояснюють, як підготувати себе і своє тіло до цього, не розповідають як зробити процес менструації менш болючим; не пояснюють, як підібрати потрібні засоби гігієни. Матері, через стереотипи, не надто обговорюють зі своїми доньками цю тему. Період менструації часто стає приводом для насмішок у різних підліткових колективах та може психологічно травмувати дівчину, спровокувати неприйняття свого тіла тощо.

Зі старшими дівчатами говоритимемо не лише про менструацію, а й про об’єктивацію та віктимблеймінг, через що жіноче тіло часто уявляється чимось доступним. Ми прагнемо розповідати дівчатам про те, що їхнє тіло належить лише їм; прагнемо навчити та допомогти відстоювати власні кордони; пояснити, чому важливо вміти говорити “ні”.

Проєкт втілюють ініціативна група Equality Lab та ГО “Смарт поінт Ужгород” – за фінансової підтримки Центру “Жіночі перспективи” в рамках підтримки Фундації “Інститут відкритого суспільства”.

Varosh