В Ужгороді пропонують перейменувати дві вулиці на честь відомих фізика та художника

До 9 лютого 2022 року в Ужгороді проходять громадські слухання щодо перейменування двох вулиць. Про це повідомляє управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради.

Вулицю Івана Анкудінова пропонують перейменувати на вулицю Академіка Шпеника, а частину вулиці Михайла Лермонтова – на вулицю В’ячеслава Приходька.

Отто Бартоломійович Шпеник (1938–2020) – доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України, відомий вчений в галузі фізики електронних і атомних зіткнень, почесний директор Інституту електронної фізики НАН України, почесний громадянин міста Ужгород.

Його наукова діяльність була пов’язана зі сучасною атомною фізикою, оптичною та електронною спектроскопією, фізичною електронікою, моделюванням елементарних процесів в атмосфері Землі і планет.

Тривалий час очолював Закарпатське фізичне товариство, був незмінним головою Закарпатського відділення Малої академії наук.

Академік Шпеник – автор і співавтор понад 420 наукових праць, зокрема і 5-ти монографій та 6-ти винаходів. За значний внесок у розвиток науки та плідну науково-організаційну діяльність відзначений державними нагородами – орденами «За заслуги» ІІІ та ІІ ступенів (1998, 2008) і князя Ярослава Мудрого V ступеня (2004).

В’ячеслав Опанасович Приходько (1940–2011) – лауреат обласної премії ім. Й. Бокшая та А. Ерделі (1997). Народний художник України (2004). Народився в місті. Золотоноша (нині – Черкаська область). Закінчив Ужгородське державне художньо-промислове училище (1959), Львівський державний інститут прикладного і декоративного мистецтва (1965).

Із 1965 року брав участь в міських, обласних, всеукраїнських, всесоюзних і міжнародних виставках. Член НСХУ (1973). Мав персональні виставки в Україні, Німеччині, Словаччині, Угорщині. Його твори зберігаються в Закарпатському обласному художньому музеї ім. Й. Бокшая, Дирекції виставок НСХУ, Дирекції художніх виставок Міністерства культури України та в інших музейних і приватних зібраннях.

Пропозиції потрібно подавати до 9 лютого 2022 року письмово чи усно за адресою: вул. Небесної Сотні, 4, м. Ужгород, управління містобудування та архітектури, тел.: 617103, 616144 або на e-mail: architect@rada-uzhgorod.gov.ua із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає.

Varosh

Головне фото: Олександр Смутко