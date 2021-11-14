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Новини

В Ужгороді пройшла найбільша подія про дезінформацію цієї осені від Львівського медіафоруму

14 Листопада 2021 25

«LMF Talks: Мережі медіа vs мережі дезінформаторів» — це одноденна подія, де говорили про проблеми виникнення та поширення дезінформації, патернів споживання контенту, формування довіри аудиторії до медійних ресурсів, а також інструментів протидії деструктивним наративам.

Модерувала подію в Ужгороді Ксенія Ілюк, фахівчиня з комунікацій у сфері безпеки й оборони, яка досліджує ворожий інформаційно-психологічний вплив і механізми захисту від нього.

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У 2021-му ГО «Львівський Медіафорум» у співпраці з чотирма редакціями запустили проєкт «Західноукраїнська медіамережа з протидії дезінформації». Новостворена мережа має за мету посилити регіональні ЗМІ у боротьбі з дезінформацією та фейками і налагодити контакт між редакціями регіонів. Учасниками проєкту є «Varosh» з Ужгорода, агенція «Курс» з Івано-Франківська, «Шпальта» з Чернівців та zaxid.net зі Львова.

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Головна мета мережі — допомогти регіональним медіа ефективніше боротись з маніпуляціями. Влітку 2021-го експерти та експертки мережі досліджували канали та умови поширення дезінформації, типи споживання контенту у чотирьох областях Західної України: Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій (особливості споживання дезінформації).

Подію організовано в межах проєкту «Західноукраїнська медіамережа з протидії дезінформації», який реалізовується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), у партнерстві з UNICEF Ukraine та The Institute for Central European Strategy.

Наші матеріали, які ми створили в рамках мережі:

 

Varosh

 Фото: Карл Смутко

 

 

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# LMF Talks # дезінформація # Львівський медіафорум

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