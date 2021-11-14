В Ужгороді пройшла найбільша подія про дезінформацію цієї осені від Львівського медіафоруму

«LMF Talks: Мережі медіа vs мережі дезінформаторів» — це одноденна подія, де говорили про проблеми виникнення та поширення дезінформації, патернів споживання контенту, формування довіри аудиторії до медійних ресурсів, а також інструментів протидії деструктивним наративам.

Модерувала подію в Ужгороді Ксенія Ілюк, фахівчиня з комунікацій у сфері безпеки й оборони, яка досліджує ворожий інформаційно-психологічний вплив і механізми захисту від нього.

У 2021-му ГО «Львівський Медіафорум» у співпраці з чотирма редакціями запустили проєкт «Західноукраїнська медіамережа з протидії дезінформації». Новостворена мережа має за мету посилити регіональні ЗМІ у боротьбі з дезінформацією та фейками і налагодити контакт між редакціями регіонів. Учасниками проєкту є «Varosh» з Ужгорода, агенція «Курс» з Івано-Франківська, «Шпальта» з Чернівців та zaxid.net зі Львова.

Головна мета мережі — допомогти регіональним медіа ефективніше боротись з маніпуляціями. Влітку 2021-го експерти та експертки мережі досліджували канали та умови поширення дезінформації, типи споживання контенту у чотирьох областях Західної України: Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій (особливості споживання дезінформації).

Подію організовано в межах проєкту «Західноукраїнська медіамережа з протидії дезінформації», який реалізовується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), у партнерстві з UNICEF Ukraine та The Institute for Central European Strategy.

Наші матеріали, які ми створили в рамках мережі:

Varosh

Фото: Карл Смутко