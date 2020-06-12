В Ужгороді пройдуть курси про Instagram для мам. Є два безкоштовні місця

29 червня в освітньому просторі Smart Point розпочнеться оновлений курс для мам “Instagram: from start to target”. Він платний, але в кожній групі передбачено по одному безкоштовному місцю для мам із соціально вразливої категорії.

Про перше інстаграм-навчання для мам ми розповідали в цій історії. Новий курс розрахований для двох груп. Учасниці пройдуть шість занять по три години протягом двох тижнів.

Дати й час для першої групи: 29 червня-10 липня, пн, ср, пт, 15.00-18.00.

Для другої групи: 30 червня-11 липня, вт, чт, сб, 12.00-15.00.

Лекторки: Олена Ярема і Наталія Цодікова, які представляють локальне “smm buro ya_idea”.

Програма курсу розкриє актуальні знання – від базових понять інстаграму до налаштування рекламної кампанії. Візуальні рішення, тексти, які чіпляють, цікаві фішки у сторіс, відео IGTV, якісний контент-план та модерація запитів, методи просування, корисні кейси та багато іншого.

Ціна курсу: 1890 грн. Кількість місць обмежена. Заняття відбуватимуться із дотриманням карантинних вимог.

Організатори пропонують одне безкоштовне місце у кожній групі для мам із соціально вразливої категорії, за умови, що вони відвідають усі заняття. Подати заявку на безоплатну участь можна, заповнивши цю анкету. Про результати відбору організатори повідомлять пізніше.

Записатися на курс можна за номером: 0506985511.

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Varosh