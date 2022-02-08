В Ужгороді пройдуть дні соціальної медицини

Дні соціальної медицини, вже вдруге організовують в рамках щорічного проекту «Зерно доброти».

Якщо ваші батьки потребують медичної допомоги, консультації чи обстеження, або ж ви знаєте одиноких літніх людей, які потребують медичної допомоги, але не можуть собі цього дозволити, тоді реєструйтесь на сайті клініки та зробіть добру справу.

«Бажання творити добро об’єднує людей. Колектив нашої клініки, не виключення. Ми віримо в те, що любити життя і відчувати його сповна можна незалежно від віку. Головною умовою для всіх нас є – здоров’я. Насправді робити позитивні зміни та допомагати людям не так складно і що найважливіше не потребує особливих речей. Достатньо команди людей, об’єднаних довкола спільної ідеї, трохи турботи та вільного часу. Минулого року напередодні дня спонтанного прояву доброти, нам захотілося посіяти добро, яке зросте у серцях багатьох. 17 лютого ми започаткували традицію, яка цього року вже вдруге відчиняє двері нашої клініки. Тому запрошуємо до нашого простору на дні соціальної медицини в рамках проекту «Зерно доброти».

Трохи про ініціативу «Зерно Доброти» в минулому році:

Більше 50 тисяч охоплення в соцмережах

Десятки відвідувачів, які отримали фахову медичну допомогу.

Хто може стати учасником проекту? Літні люди, які потребують допомоги. Це категорія людей, які потребують медичної консультації, огляду чи обстеження. Це можуть бути ваші батьки, близькі чи знайомі, яким ви хочете допомогти бути трішки здоровішими.

Літні одинокі люди. Це категорія людей, які проживають самі й часто не мають можливості відвідувати лікаря та пройти обстеження загального стану здоров’я.

Графік днів соціальної медицини

З 17.02 по 24.02 (в будні з 14:00 – 16:00; в суботу: з 13:00 – 15:00) клініка запрошує до свого простору відвідувачів. Заклад у свою чергу забезпечить безкоштовний прийом лікаря-терапевта та УЗД обстеження будь-якої проблемної ділянки. Пригощатимуть чаєм, кавою теплом та турботою.

Як зареєструвати учасника і скористатися медичними послугами?

Для запису в рамках соціального проекту «Зерно Доброти», вам необхідно попередньо записатись. Для цього потрібно перейти за посилання та натиснути на кнопку «Записатись на прийом». Після, заповнити коротку форму, обравши бажану дату в календарі та відмітивши чек-бокс «Зерно доброти». Надіславши заявку, очікуйте дзвінок від адміністратора, який узгодить деталі вашого візиту.

Varosh