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В Ужгороді пройде освітня бізнес-подія, яка об’єднає понад 500 підприємців

26 Лютого 2020 2

Європейська консалтингова група «Бізнес партнер» проведе у квітні в Ужгороді масштабну бізнес-подію. Цього разу організатори замахнулися на якісно новий рівень – захід стане найбільшим в історії діяльності компанії та регіону.

Трохи історії

Європейська консалтингова група «Бізнес партнер» була створена у 2017 році ужгородською бізнес-леді Іриною Риляк, професійним аудитором та керівником Клініки сімейної стоматології, як платформа для організації бізнес-івентів, навчання, розвитку та консолідації закарпатського бізнесу навколо актуальних питань та сучасних інструментів для їх професійної діяльності. Як розповідає пані Ірина, у той час ця важлива справа вже активно процвітала у великих містах України, тоді як на Закарпатті вона ще тільки зароджувалася і активні підприємці були вимушені виїжджати на івенти за межі області.

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Вже перші конференції, організовані компанією, показали велику зацікавленість місцевої аудиторії до нових знань, потяг до розширення кола спілкування, цікавих та корисних знайомств. Приємною несподіванкою стало й те, що до заходу виявили інтерес не тільки діючі підприємці, але й ті, хто тільки планує відкрити свою справу, або ж просто шукає нових знань для саморозвитку та покращення професійних навичок.

Відтак на сьогодні компанією організовано 8 відкритих івентів різних напрямків за участі провідних спікерів з України та СНД, а також понад 50 закритих навчань для підприємств та організацій. Конференції з серії «Бізнес прорив» вже стали справжнім брендом, які на Закарпатті асоціюють з якісними знаннями і чудовою атмосферою.

Новий рівень — нові виклики

Конференція «Бізнес Прорив 2020» за задумом організаторів має стати наймасштабнішим івентом такого роду на Закарпатті. У «Бізнес партнері» поки що не відкривають усіх подробиць проведення заходу та все ж відомо, що близько 100 партнерів виявили бажання приєднатися до організації конференції, планується участь понад 500 осіб для яких виступатимуть 8 спікерів з практичним досвідом у бізнесі. Серед них відомі як на Закарпатті так і у всій Україні імена: Петро Синегуб, Василь Ябрик, Катерина Балановська, Дмитро Палей, Денис Виноградов, Аліна Баженова, Дмитро Лукенчук, Олександр Іванов.

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Захід відбуватиметься у просторому залі СК «Zinedin» у передмісті Ужгорода. Його місія — надати платформу для оновлення знань і навичок, розширення кола знайомств і контактів, отримання натхнення до нових ідей і цілей, запозичення нових діючих кейсів у кращих спікерів країни, а також нетворкінг, дегустація ігристого вина, розіграші призів і ще раз багато знайомств. Конференція буде корисна власникам бізнесу, Генеральним директорам, підприємцям, ОПР, керівникам, які прагнуть вийти на новий рівень доходу, керівникам відділів та напрямків, які «уперлись в стелю», для усіх тих, хто знаходиться на стадії Startup та починає формувати команду.

Усю додаткову інформацію, а також акції та програми лояльності шукайте на офіційному сайті заходу biznesproruv.com


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# бізнес подія # бізнес прорив # ужгород

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