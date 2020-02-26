В Ужгороді пройде освітня бізнес-подія, яка об’єднає понад 500 підприємців

Європейська консалтингова група «Бізнес партнер» проведе у квітні в Ужгороді масштабну бізнес-подію. Цього разу організатори замахнулися на якісно новий рівень – захід стане найбільшим в історії діяльності компанії та регіону.

Трохи історії

Європейська консалтингова група «Бізнес партнер» була створена у 2017 році ужгородською бізнес-леді Іриною Риляк, професійним аудитором та керівником Клініки сімейної стоматології, як платформа для організації бізнес-івентів, навчання, розвитку та консолідації закарпатського бізнесу навколо актуальних питань та сучасних інструментів для їх професійної діяльності. Як розповідає пані Ірина, у той час ця важлива справа вже активно процвітала у великих містах України, тоді як на Закарпатті вона ще тільки зароджувалася і активні підприємці були вимушені виїжджати на івенти за межі області.

Вже перші конференції, організовані компанією, показали велику зацікавленість місцевої аудиторії до нових знань, потяг до розширення кола спілкування, цікавих та корисних знайомств. Приємною несподіванкою стало й те, що до заходу виявили інтерес не тільки діючі підприємці, але й ті, хто тільки планує відкрити свою справу, або ж просто шукає нових знань для саморозвитку та покращення професійних навичок.

Відтак на сьогодні компанією організовано 8 відкритих івентів різних напрямків за участі провідних спікерів з України та СНД, а також понад 50 закритих навчань для підприємств та організацій. Конференції з серії «Бізнес прорив» вже стали справжнім брендом, які на Закарпатті асоціюють з якісними знаннями і чудовою атмосферою.

Новий рівень — нові виклики

Конференція «Бізнес Прорив 2020» за задумом організаторів має стати наймасштабнішим івентом такого роду на Закарпатті. У «Бізнес партнері» поки що не відкривають усіх подробиць проведення заходу та все ж відомо, що близько 100 партнерів виявили бажання приєднатися до організації конференції, планується участь понад 500 осіб для яких виступатимуть 8 спікерів з практичним досвідом у бізнесі. Серед них відомі як на Закарпатті так і у всій Україні імена: Петро Синегуб, Василь Ябрик, Катерина Балановська, Дмитро Палей, Денис Виноградов, Аліна Баженова, Дмитро Лукенчук, Олександр Іванов.

Захід відбуватиметься у просторому залі СК «Zinedin» у передмісті Ужгорода. Його місія — надати платформу для оновлення знань і навичок, розширення кола знайомств і контактів, отримання натхнення до нових ідей і цілей, запозичення нових діючих кейсів у кращих спікерів країни, а також нетворкінг, дегустація ігристого вина, розіграші призів і ще раз багато знайомств. Конференція буде корисна власникам бізнесу, Генеральним директорам, підприємцям, ОПР, керівникам, які прагнуть вийти на новий рівень доходу, керівникам відділів та напрямків, які «уперлись в стелю», для усіх тих, хто знаходиться на стадії Startup та починає формувати команду.

Усю додаткову інформацію, а також акції та програми лояльності шукайте на офіційному сайті заходу biznesproruv.com

Партнерська публікація