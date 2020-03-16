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В Ужгороді продовжують працювати Нова Лінія, Епіцентр, Фокстрот, Comfy та Eldorado

16 Березня 2020 1

Наразі в Ужгороді продовжують працювати гіпермаркети Нова Лінія, Епіцентр, а також магазини електроніки Фокстрот, Comfy та Eldorado. Ми телефонували на два номери компанії будівельних матеріалів БеркутБуд, вказаних на її сайті, однак абонент – поза зоною досяжності.

Усі п’ять компаній підтвердили на гарячій лінії, що у них нема інформації про режим роботи з 17 березня 2020 року саме в Ужгороді, тобто досі нема відповідного розпорядження. На запитання, чи працюватимуть магазини у вівторок, чіткої відповіді не було – ні позитивної, ні негативної.

Нагадаємо, Ужгород і Мукачево закривають усі заклади , крім продуктових магазинів, аптек і заправок.

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Varosh

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# covid-19 # карантин # коронавірус # коронавірус в Україні

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