В Ужгороді презентували проєкт забезпечення житлом вимушених переселенців у межах «земельного банку»

Проєкт полягає у зведенні забудовником житлового будинку на землі державної форми власності з подальшою безоплатною передачею частини квартир державі для забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб. Про це йдеться на сайті Закарпатської ОВА. Меморандум про співпрацю підписали девелоперська компанія «Traksler Development», Закарпатська ОВА та UNHCR Ukraine Aгентство ООН у справах біженців в Україні.

За попередньою домовленістю до держпідприємства, як замовника, перейде 10%, відповідно 1 000-1 200 кв. м житла. Та інвестор запропонував частину квадратних метрів житла виділити в будинку, котрий введуть в експлуатацію в жовтні цього року. Водночас третьою стороною до проєкту долучили Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, яке проведе ремонт та облаштує квартири меблями й побутовою технікою.