В Ужгороді представили результати проєкту Пізнай Ужанську долину

10 місяців роботи, сотні кілометрів доріг, гігабайти інформації і ось команда проєкту «Пізнай Ужанську долину» презентує 11 аудіогідів маловідомими та популярними місцями краю. 8 вересня в Ужгороді підбили підсумки проєкту «Промоція історико-культурної та природної спадщини Ужанської долини через формування нових партнерств та створення спільних продуктів».

Керівниця проєкту Людмила Сюзева каже: «Впродовж 10 місяців ми працювали над втіленням проєкту, орієнтованого на просування цікавих місць нашого краю. Ми створили 11 маршрутів для самостійних мандрівок Ужанською долиною та аудіогіди українською й англійською мовами у мобільному додатку Izi travel. Наші аудіогіди вмістили 124 локації історико-культурної спадщини, природніх об’єктів та локальних бізнесів: гастрономічних, бальнеологічних, закладів розміщення тощо. За місяць, що маршрути перебувають у вільному доступі, їх переглянули понад 5500 разів українською мовою та понад 1000 разів англійською. Для нас це приємний сюрприз».

Один із авторів маршрутів Олександр Шершун наголосив на користі результатів проєкту не лише для туристів, а й для місцевої влади та навіть гідів: «Ми переживаємо, що технології витіснять живих людей і, в цьому випадку, екскурсоводів. Але варто розуміти: аудіогід не дасть живу емоцію і не буде відповідати на дивні запитання гостей. Практика показує, що навіть люди, які не хотіли брати гідів, після аудіоекскурсій хочуть дізнатися більше, адже в туристів завжди виникають питання. Інший аспект такий, що ми роз’яснили і показали громадам, чому їм варто співпрацювати з туроператорами. Ми проклали маршрути там, де ніколи не займалися туризмом. Тож іноді для громад було відкриттям, що ці локації можна показувати людям і при цьому заробляти».

Наразі, зі слів авторів проєкту, аудіомаршрути доповнені контактами малих бізнесів. Тож місцеві екскурсоводи можуть формувати власні тури й включати у них цікаві атракції з крафтовою продукцією та іншими родзинками Ужанської долини.

Аудіогіди містять автомобільні, велосипедні й пішохідний маршрути. Їх можна здолати за 1-2 чи розтягнути задоволення на 3 дні.

Деякі маршрути, як-от «На Південь від Ужа» Владислава Товтина чи «Одна долина — багато культур» Павла Худіша розкажуть про культуру й історію сіл Ужанщини. Маршрут «Криво по Рунуй» Юрія Яновського та Юрія Черяника покаже вам гірські принади. А от маршрут «Родзинки Турянської долини» Юрія Славіка увібрав у себе різнобарв’я і колорит місцевості, яку варто розглядати разом із Ужанською долиною

Авторка веломаршрутів Ужанською долиною Аліса Смирна додала, що проєкт дозволив показати нові туристичні принади. «Я хотіла, щоб Ужанську долину побачили візуально, почули звук електрички, посмакували однойменний торт, вдихнули запах лаванди і часнику, відчули на дотик 1000-літнній дуб, мох чи гуню листоноші Федора Фекети. Про це мої маршрути», — розповіла Аліса.

Також у рамках проєкту видали колекцію дизайнерських листівок із аудіогідами та проморолик. Над створенням ролика працювали режисер Богдан Козачук та відеограф Антон Рижих.

Проєкт реалізували за підтримки Українського культурного фонду. Усі аудіомаршрути ТУТ.

Пресслужба ГО «Щасливі діти»