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Новини

В Ужгороді почався місячник благоустрою

15 Березня 2023 2

Відучора, 14 березня, до 13 квітня Ужгородська міська рада оголосила в місті місячник благоустрою. Роблять це вже традиційно щороку навесні.

Керівників закладів освіти, культури, охорони здоров’я, житлово-експлуатаційних організацій (управлінських компаній) міста, голів ОСББ та ЖБК просять прибрати прилеглі території, провести роботи з озеленення, зібрати та вивезти сміття. Транспорт для вивезення зібраного сміття має надати КП «КШЕП».

В першу чергу прибирання пропонують провести в парках, скверах міста та на берегах Ужа, на зелених зонах площ Кирила і Мефодія та Богдана Хмельницького.

До прибирання, яке проводитимуть комунальні служби, просять долучатися і містян.

Varosh

Фото Ужгородської міської ради

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