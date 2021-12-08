В Ужгороді почати готувати Піца-бургер та Лоці-бургер

Ужгородський кулінар Едгар Петі продовжує дивувати та експериментувати. Цього разу – з бургерами.

Для шанувальників швидкого харчування він пропонує «закарпатизований» бургер з корінням страви «Лоці печенє».

– Улюблена закарпатська страва «Лоці печенє» у новому форматі. Тут навіть не один, а два Лоці, купа смачної смаженої цибулі і багато любові до закарпатської кулінарії. Звісно ж, свіжа булочка бріош, яка ідеально доповнює смакову картинку. Піца-бургер – це вибух смаку від поєднання двох найпопулярніших «швидких» страв у світі. Піца-бургер здобув цього року в США величезну купу шанувальників, тому ми вирішили не залишити наших гостей осторонь. Тут класичний яловичий бургер та міні-піца-салямі, причому салямі від найвідомішого закарпатського виробника, – каже Едгар Петі.

Скуштувати можна в Apriori та Betyár Grill, що на набережній Незалежності, 1.

Varosh